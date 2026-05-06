Demokrate tražili od Rubija da javno prizna da Izrael ima nuklearno oružje

Demokrate u američkom Zastupničkom domu su zatražili od američkog šefa diplomatije Marka Rubia (Marco) da javno objavi kako Izrael posjeduje nuklearno oružje.

U pismu poslanom u ponedjeljak, 30 demokratskih zastupnika navelo je da je neodrživo da predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) surađuje s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu) u vojnoj kampanji protiv Irana, čiji je deklarirani cilj spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje, dok istovremeno SAD javno odbija priznati da njegov saveznik Izrael već posjeduje atomsku bombu.

- U punom smislu riječi vodimo ovaj rat rame uz rame sa zemljom čiji potencijalni program nuklearnog oružja vlada SAD službeno odbija priznati - stoji u pismu koje je predvodio demokrat iz Teksasa Hoakin Kastro (Joaquin Castro).

- Kongres ima ustavnu odgovornost biti potpuno informiran o nuklearnoj ravnoteži na Bliskom istoku, riziku eskalacije bilo koje strane u ovom sukobu te planovima i pripremama administracije za takve scenarije - dodaje se.

Izrael nikada nije službeno priznao svoj program nuklearnog oružja, a nijedna američka administracija dosad nije javno potvrdila njegovo postojanje, iako postoje brojni dokazi da ono postoji.

Program vuče korijene iz 1950-ih, uz pomoć američkih saveznika, uključujući Francusku i tadašnji aparthejdski režim u Južnoafričkoj Republici. Američki predsjednici desetljećima izbjegavaju javno govoriti o toj temi. Barak Obama (Barack) je početkom svog mandata, odgovarajući na novinarsko pitanje o izraelskom nuklearnom arsenalu, poručio da ne želi "spekulirati".

Demokrati u pismu ističu da su pojedini američki dužnosnici zapravo već neizravno priznali postojanje izraelskog nuklearnog programa.

Tako je Robert Gejts (Gates) na saslušanju u Senatu 2006., nakon što ga je Džordž Buš (George W. Bush) nominirao za ministra odbrane, rekao za Iran: "Okruženi su državama koje imaju nuklearno oružje, Pakistanom na istoku, Rusima na sjeveru, Izraelcima na zapadu i nama u Perzijskom zaljevu."

Zastupnici su podsjetili i na izjave izraelskih dužnosnika koje su upućivale na posjedovanje nuklearnog oružja. Izraelski ministar baštine Amičai Elijahu (Amichai Eliyahu) rekao je 2023., nakon napada 7. oktobra, da je bacanje nuklearne bombe na Gazu "jedna od mogućnosti".

Bivši izraelski premijer Ehud Olmert još je 2006. za njemačku televiziju izjavio da Iran "teži tome da ima nuklearno oružje, kao Amerika, Francuska, Izrael i Rusija".

Demokrati su kritizirali nastavak odbijanja Trampove administracije da otvoreno govori o toj temi. Naveli su da je Thomas DiNanno, zamjenik američkog državnog sekretara za kontrolu naoružanja i međunarodnu sigurnost, na saslušanju u Kongresu u martu odbio odgovoriti na pitanje Hoakina Kastra (Joaquin Castro) o izraelskim nuklearnim kapacitetima.

- SAD otvoreno priznaje nuklearne programe Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Indije, Pakistana, Rusije, Kine i Sjeverne Koreje. Tražimo da se Izrael tretira po istom standardu kao i bilo koja druga strana država te da američka vlada otvoreno govori o njegovim potencijalnim nuklearnim sposobnostima, kakve god one bile - stoji u pismu.

Zastupnici upozoravaju da nastavak dvosmislenosti oko izraelskog nuklearnog arsenala šteti pokušajima transparentnog rješavanja pitanja nuklearnog širenja na Bliskom istoku. Podsjetili su da je saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman već izjavio da bi Saudijska Arabija pokušala razviti vlastitu atomsku bombu ako Iran razvije svoju.

- Tražimo da Izrael držite istih standarda transparentnosti koje SAD očekuje od bilo koje druge države koja razvija ili zadržava sposobnost proizvodnje nuklearnog oružja - poručili su demokrati Rubiju.