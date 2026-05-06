Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZELENSKI NAJAVIO RANIJE

Rusija napala Ukrajinu odmah nakon proglašenja primirja

Eksplozije su se čule u gradu Dnjepru tokom upozorenja na zračni napad

Rusija napala Ukrajinu. Ukrinform

Dž. R.

prije 4 dana

Rusija je prekršila primirje koje je najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuvši napade na Ukrajinu dronovima i navođenim avionskim bombama.

Napad je započeo odmah nakon stupanja na snagu primirja. Ruske snage nisu poštovale tišinu ni tokom prvog sata, napadajući ukrajinske gradove dronovima.

Eksplozije su se čule u gradu Dnjepru tokom upozorenja na zračni napad.

Od 00:09, upozorenja na zračne napade izdata su u istočnim oblastima i dijelovima juga i sjevera.

Iz Ukrajine je tokom noći izvještavano o ruskim bespilotnim letjelicama koje su se kretale prema Pavlogradu, Harkivu, Izjumu i Vilšanima, kao i o lansiranju navođenih avionskih bombi ruskih aviona koje su ciljale Sumsku oblast, Harkivsku oblast, Donjecku oblast i Zaporošku oblast.

Podsjetimo, Zelenski je najavio uvođenje primirja koje je trebalo početi u ponoć.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (23)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.