Rusija napala Ukrajinu odmah nakon proglašenja primirja

Rusija je prekršila primirje koje je najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuvši napade na Ukrajinu dronovima i navođenim avionskim bombama.

Napad je započeo odmah nakon stupanja na snagu primirja. Ruske snage nisu poštovale tišinu ni tokom prvog sata, napadajući ukrajinske gradove dronovima.

Eksplozije su se čule u gradu Dnjepru tokom upozorenja na zračni napad.

Od 00:09, upozorenja na zračne napade izdata su u istočnim oblastima i dijelovima juga i sjevera.

Iz Ukrajine je tokom noći izvještavano o ruskim bespilotnim letjelicama koje su se kretale prema Pavlogradu, Harkivu, Izjumu i Vilšanima, kao i o lansiranju navođenih avionskih bombi ruskih aviona koje su ciljale Sumsku oblast, Harkivsku oblast, Donjecku oblast i Zaporošku oblast.

Podsjetimo, Zelenski je najavio uvođenje primirja koje je trebalo početi u ponoć.