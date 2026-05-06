SAD i saveznici iz Zaljeva pripremili rezoluciju UN-a za osiguranje plovidbe kroz Hormuški moreuz

Sjedinjene Američke Države (SAD) i saveznici iz Zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija (UN) s ciljem zaštite plovidbe kroz Hormuški moreuz, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio (Marco).

Nacrtom se poziva Teheran da prekine napade na brodove, postavljanje morskih mina i naplatu tranzitnih taksi za prolazak kroz ovaj uski plovni put, po navodima Rubija.

U pripremi prijedloga učestvovali su Bahrein, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Katar.

- Islamska Republika Iran nastavlja držati svjetsku ekonomiju kao taoca - rekao je Rubio, dodajući da Teheran treba otkriti broj i lokacije mina koje je postavio te pomoći u njihovom uklanjanju da bi se obnovila sigurna plovidba. Nacrtom se također poziva na uspostavljanje humanitarnog koridora.

Glasanje o rezoluciji u UN-u očekuje se u narednim danima.

Planovi za ovakvu rezoluciju pojavili su se ranije ove sedmice. Američki ambasador pri UN-u Majk Volz (Mike Waltz) izjavio je da ne očekuje protivljenje u Vijeću sigurnosti, navodeći da nijedna država ne može osporiti da međunarodni plovni putevi ne smiju biti minirani niti podložni naplati prolaza.

Dodao je da se prijedlog razlikuje od prethodne rezolucije koja nije usvojena zbog veta Kine i Rusije, ističući da je sada na snazi primirje i da situacija više ne predstavlja aktivni sukob. Volc nije precizirao kako će mjere biti provedene.

Prije nego što je SAD pokrenuo sukob s Iranom krajem februara, približno petina svjetske trgovine naftom i ukapljenim plinom prolazila je kroz Hormuški moreuz. Od početka neprijateljstava, Iran je praktično zaustavio plovidbu kroz ovaj ključni prolaz prijetnjama i napadima, dok su SAD uvele pomorsku blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka, prenosi DPA.