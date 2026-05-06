Tramp pred djecom govorio o ratu u Iranu, djevojčici rekao da zbog visine ne trenira odbojku

Govor neprilagođen publici

Tramp održao konferenciju. CNN

Dž. R.

prije 4 dana

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) održao je u svom kabinetu razgovor povodom uvođenja predsjedničkog ispita fizičke spremnosti. Ovom događaju su prisustvovala djeca, a Trampov govor uopće nije bio prilagođenoj publici.

Tramp je grupi djece, novinara i nekih profesionalnih sportista pružio oštar i pomalo krvav pogled na rat u Iranu.

Nepovezane teme

Zatim je započeo sesiju pitanja i odgovora s medijima, ostavljajući svoje mlade goste da nelagodno stoje dok je on govorio o nepovezanim temama.

- Iran bi imao nuklearno oružje. Sjetite se, poslali smo onaj prekrasni bombarder B-2. Uništili smo njihov nuklearni potencijal. Uništen je. Iran s nuklearnim oružjem... možda ne bismo svi sada bili ovdje. Mogu vam reći, Bliski istok bi nestao. Izrael bi nestao. I prvo bi usmjerili nišan na Evropu, a onda na nas - rekao je Tramp.

U jednom trenutku, novinar je pitao predsjednika, dok je malo dijete stajalo pored njega, da li vjeruje da bi iranski demonstranti mogli srušiti njihovu vladu ako ih SAD naoruža, a predsjednik je odgovorio opisujući brutalni masakr demonstranata.

- Oni nemaju oružje. Možete imati 200.000 ljudi koji protestuju i pet ili šest bolesnih ljudi s oružjem i kada počnu da im pucaju pravo između očiju, i vidite kako jedan pada, i drugi pada, a vi nemate oružje - poručio je Tramp.

Razgovarao s djevojčicom

U jednom trenutku, Tramp se vratio na temu testa fizičke spremnosti te je razgovarao s djevojčicom koja je stajala pored njega.

- Igram odbojku, a ljeti pokušavam da se bavim nogometom - rekla je djevojčica.

Na to je Tramp odgovorio.

- S tvojom visinom, udaraš li odbojkašku loptu? Možeš li se visoko popeti? Možeš li visoko skakati - pitao je Tramp, a na što je djevojčica odgovorila "ne baš".

- Nogomet bi možda bio bolji - rekao je Tramp.

