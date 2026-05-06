Borut Pahor pao sa bicikla i slomio ključnu kost i lopaticu

Bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada s bicikla tokom spuštanja niz Pasju Ravan, pri čemu je zadobio prijelom ključne kosti i lopatice. Kako je naveo na Instagramu, kaciga mu je najvjerovatnije spasila život.

Pahor je objavio i fotografiju iz bolničkog kreveta, dodajući da je nakon pregleda napustio Urgentni centar te već narednog dana nastavio raditi iz kancelarije.

- Udarac o asfalt bio je toliko snažan da pri samom padu nisam ni osjetio ostale povrede. Spasila me je kaciga. Kada sam se vratio kući iz UKC-a, poljubio sam je - napisao je Pahor.