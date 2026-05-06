BIVŠI PREDSJEDNIK

Borut Pahor pao sa bicikla i slomio ključnu kost i lopaticu

Udarac o asfalt bio je toliko snažan da pri samom padu nisam ni osjetio ostale povrede

Fotografija iz bolničkog kreveta. Instagram

Z. V.

prije 4 dana

Bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada s bicikla tokom spuštanja niz Pasju Ravan, pri čemu je zadobio prijelom ključne kosti i lopatice. Kako je naveo na Instagramu, kaciga mu je najvjerovatnije spasila život.

Pahor je objavio i fotografiju iz bolničkog kreveta, dodajući da je nakon pregleda napustio Urgentni centar te već narednog dana nastavio raditi iz kancelarije.

- Udarac o asfalt bio je toliko snažan da pri samom padu nisam ni osjetio ostale povrede. Spasila me je kaciga. Kada sam se vratio kući iz UKC-a, poljubio sam je - napisao je Pahor.

Zahvalio se porodici Kavčič iz Lučina i Tadeju, koji mu je pomogao i odvezao ga u Ljubljanu, kao i medicinskom osoblju Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra na profesionalnosti i brizi.

Na kraju je uputio zahvalnost svima koji su mu uputili poruke podrške i poželjeli brz oporavak.

# BORUT PAHOR
# SLOVENIJA
