Papa Lav odbacuje Trampove optužbe dok Rubio očekuje „iskren“ sastanak u četvrtak

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) očekuje „iskren“ sastanak sa papom Lavom tokom posjete Vatikanu u četvrtak, nakon što je predsjednik Donald Tramp osuo novu paljbu na papu zbog njegovih kritika prema ratu SAD-a i Izraela u Iranu.

- Nacije se ne slažu, i mislim da je jedan od načina da se to prevaziđe… kroz bratstvo i autentični dijalog - rekao je danas Brajan Berč (Brian Burch), američki ambasador pri Svetoj Stolici.

Tramp je u posljednjim nedeljama više puta kritikovao prvog američkog papu, izazivajući reakciju hrišćanskih lidera širom političkog spektra.

Tampove kritike papi

U svojim posljednjim komentarima, Tramp je rekao desničarskom radijskom voditelju Hju Hjuitu (Hugh Hewitt) da bi „papa radije govorio o tome da je u redu da Iran ima nuklearno oružje, i mislim da to nije baš dobro”.

- Mislim da ugrožava mnogo katolika i mnogo ljudi. Ali pretpostavljam, ako je to po volji pape, misli da je potpuno u redu da Iran ima nuklearno oružje - rekao je Tramp.

Lav nikada nije rekao da Iran treba da ima nuklearno oružje, ali je protiv rata koji Tramp tvrdi da ima za cilj okončanje iranskog nuklearnog programa.

Odgovarajući na posljednji napad Trampa kasnije u utorak, Lav je rekao da želi da širi hrišćansku poruku govoreći o miru, ali da ljudi imaju pravo da ga kritikuju.

- Misija Crkve je da propovijeda Jevanđelje, da propovijeda mir,“ rekao je papa. „Ako neko želi da me kritikuje zato što propovijedam Jevanđelje… nadam se da će me jednostavno saslušati zbog vrijednosti Božjih riječi - kaza je.

Lav je takođe odlučno odbacio ideju da podržava nuklearno oružje, što Katolička crkva uči da je nemoralno.

- Crkva se godinama protivi svim nuklearnim oružjima, o tome nema sumnje - rekao je.

Raniji susreti

Rubio je katolik, kao i potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance). Njih dvojica su se sreli sa Lavom prije godinu nakon što su prisustvovali njegovoj inauguralnoj misi – što je jedini prethodni poznat sastanak kabineta Trampove administracije sa papom.

- Ne prihvatam ideju da postoji duboki raskol,“ rekao je ambasador Berč nakon događaja koji je organizovala njegova ambasada na Gregorijanskom univerzitetu u Rimu u utorak, odgovarajući na pitanje da li Rubio želi da popravi njegov odnos sa Trampom.

Rubio dolazi, rekao je Berč, kako bi SAD i Vatikan mogli „bolje da se razumiju, i da rade na tome, ako postoje razlike, svakako da ih razgovaraju.“

Rubio će takođe u petak imati sastanak sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni (Giorgia Meloni), koja je branila papu. Njen ministar odbrane je rekao da rat u Iranu dovodi u opasnost liderstvo SAD-a.

Lav, koji u petak obilježava prvu godinu svog vođstva nad Katoličkom crkvom sa 1,4 milijarde članova, održao je relativno nizak profil na svjetskoj sceni u prvim mjesecima svog papinstva, ali se u posljednjim nedeljama pojavio kao čvrst kritičar rata u Iranu.

Papa je takođe oštro kritikovao antimigrantske politike Trampove administracije. I pozvao je na dijalog između SAD-a i Kube, koja je trpjela česte nestanke struje zbog američkih sankcija koje imaju za cilj da izvrše pritisak na njen jednopartijski komunistički režim.