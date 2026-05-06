Francuska zbog situacije u Hormuškom moreuzu šalje nosač aviona na Bliski istok

Nosač aviona i njegovi prateći brodovi danas bi trebali proći kroz Sueski kanal na putu prema južnom dijelu Crvenog mora.

Kako prenosi CNN, cilj ove misije je priprema za operaciju ponovne uspostave slobodne plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Francusko ministarstvo odbrane objavilo je slanje nosača aviona Šarl de Gul (Charles de Gaulle) u Crveno more i Adenski zaljev.

Multinacionalna inicijativa

Slanje nosača aviona je dio šire, multinacionalne inicijative koju predvode Velika Britanija i Francuska.

Glavni cilj saveznika je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog puta koji je pod blokadom od početka rata s Iranom.

Slanje najmoćnijeg francuskog ratnog broda signalizira odlučnost evropskih sila da osiguraju trgovačke rute neovisno o američkim potezima u regiji.