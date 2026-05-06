MEĐUNARODNA INTERVENCIJA

Francuska zbog situacije u Hormuškom moreuzu šalje nosač aviona na Bliski istok

Cilj ove misije je priprema za operaciju ponovne uspostave slobodne plovidbe u Hormuškom moreuzu, prenosi CNN

Šarl de Gul, francuski nosač aviona. Screenshot

B. S.

prije 2 dana

Francusko ministarstvo odbrane objavilo je slanje nosača aviona Šarl de Gul (Charles de Gaulle) u Crveno more i Adenski zaljev. 

Kako prenosi CNN, cilj ove misije je priprema za operaciju ponovne uspostave slobodne plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Nosač aviona i njegovi prateći brodovi danas bi trebali proći kroz Sueski kanal na putu prema južnom dijelu Crvenog mora.

Multinacionalna inicijativa

Slanje nosača aviona je dio šire, multinacionalne inicijative koju predvode Velika Britanija i Francuska.

Glavni cilj saveznika je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog puta koji je pod blokadom od početka rata s Iranom.

Slanje najmoćnijeg francuskog ratnog broda signalizira odlučnost evropskih sila da osiguraju trgovačke rute neovisno o američkim potezima u regiji.

Od odbrane do aktivne misije

Podsjetimo, na samom početku rata SAD i Izraela protiv Irana, francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) prvobitno je poslao nosač aviona Šarl de Gul u istočno Sredozemlje i Crveno more.

Tadašnja misija bila je isključivo odbrambene naravi. Međutim, s obzirom na to da je moreuz i dalje zatvoren za većinu svjetske trgovine, francuska uloga sada prelazi u aktivnu pripremu za deblokadu plovnog puta.

# IRAN
# FRANCUSKA
# HORMUŠKI MOREUZ
