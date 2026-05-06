Iranski zvaničnik o američkom prijedlogu: "Ovo je popis želja, a ne stvarnost"

Portparol iranskog Odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Rezai poručio je da sadržaj memoranduma o okončanju sukoba više liči na "američku listu želja nego na stvarnost". Njegova reakcija uslijedila je nakon što je američki medij Axios objavio da u Bijeloj kući vjeruju kako je postizanje sporazuma s Iranom blizu.

Prema tim navodima, mirovni dogovor bi podrazumijevao da Iran uvede moratorij na obogaćivanje nuklearnog goriva, dok bi Sjedinjene Američke Države zauzvrat ukinule sankcije Teheranu. Također, obje strane bi trebale ukloniti ograničenja tranzita kroz Hormuški moreuz.

- Amerikanci kroz neuspjeli rat neće dobiti ono što nisu uspjeli dobiti u pregovorima licem u lice - objavio je Rezai na mreži X.

Dodao je i da je Iran spreman te da mu je "prst na okidaču". "Ako se ne predaju i ne daju potrebne ustupke, ili ako njihovi saveznici pokušaju izvesti bilo kakvu nepodopštinu, uslijedit će oštar odgovor koji će požaliti", zaključio je Rezai.