Video / U sudaru autobusa i kamiona za gorivo poginulo najmanje 16 ljudi, uzrok je zastrašujući

Najmanje 16 osoba poginulo je danas, a četiri su povrijeđene u sudaru putničkog autobusa i kamion-cisterne za gorivo na autoputu na indonežanskom ostrvu Sumatra, saopćili su lokalni zvaničnici.
Zvaničnik iz lokalne agencije za upravljanje katastrofama rekao je da se nesreća dogodila oko podneva na autoputu u provinciji Južna Sumatra, kada je međugradski autobus sa najmanje 20 putnika udario u kamion-cisternu koja se kretala u suprotnom smjeru, prenosi AP.
On je rekao da preeliminarni nalazi istrage ukazuju da je autobus, koji je putovao na liniji između grada Lubuklingau na Južnoj Sumatri do gradića Džambija, vjerovatno varničio neposredno prije sudara sa kamionom-cisternom za naftu koji se približavao velikom brzinom ostavljajući nedovoljno vremena da se izbjegne direktan udar.
- Snažan udar je izazvao požar koji je zahvatio oba vozila, ostavljajući mnoge žrtve zarobljene u vozilima - rekao je zvaničnik i naveo da su među poginulima vozač autobusa i 13 putnika, vozač cisterne i njegov suvozač koji su svi izgorjeli u požaru.
Četiri putnika autobusa su preživjela nesreću i prevezena su u obližnju zdravstvenu ustanovu, uključujući tri osobe sa teškim opekotinama i jedne koja je zadobila lakše povrede.