Video / U sudaru autobusa i kamiona za gorivo poginulo najmanje 16 ljudi, uzrok je zastrašujući

Najmanje 16 osoba poginulo je danas, a četiri su povrijeđene u sudaru putničkog autobusa i kamion-cisterne za gorivo na autoputu na indonežanskom ostrvu Sumatra, saopćili su lokalni zvaničnici.

Zvaničnik iz lokalne agencije za upravljanje katastrofama rekao je da se nesreća dogodila oko podneva na autoputu u provinciji Južna Sumatra, kada je međugradski autobus sa najmanje 20 putnika udario u kamion-cisternu koja se kretala u suprotnom smjeru, prenosi AP.