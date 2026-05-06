Šef izraelske vojske: Spremni smo ponovno napasti Iran

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir (Eyal Zamir) izjavio je da su oružane snage spremne pokrenuti novu ofanzivu protiv Irana ukoliko to bude potrebno.

Obraćajući se vojnicima u gradu Hijam na jugu Libana, gdje izraelski napadi traju uprkos primirju, Zamir je poručio da izraelska vojska "nema ograničenja u korištenju sile". Dodao je i da je od početka sukoba s Iranom ubijeno više od 2.000 pripadnika Hezbolaha, prenosi izraelski Haaretz.

Vojni zapovjednik naveo je i da izraelska vojska, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, ima pripremljen spisak ciljeva za moguće napade unutar Irana.