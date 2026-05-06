EJAL ZAMIR

Šef izraelske vojske: Spremni smo ponovno napasti Iran

Izjavio je da su oružane snage spremne pokrenuti novu ofanzivu protiv Irana ukoliko to bude potrebno

Israeli Defence Forces

M. Až.

prije 2 dana

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir (Eyal Zamir) izjavio je da su oružane snage spremne pokrenuti novu ofanzivu protiv Irana ukoliko to bude potrebno.

Obraćajući se vojnicima u gradu Hijam na jugu Libana, gdje izraelski napadi traju uprkos primirju, Zamir je poručio da izraelska vojska "nema ograničenja u korištenju sile". Dodao je i da je od početka sukoba s Iranom ubijeno više od 2.000 pripadnika Hezbolaha, prenosi izraelski Haaretz.

Vojni zapovjednik naveo je i da izraelska vojska, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, ima pripremljen spisak ciljeva za moguće napade unutar Irana.

# IZRAEL
# IRAN
# EYAL ZAMIR
