Dvije trećine Mađara žele vidjeti Orbana na optuženičkoj klupi

Odlazećeg mađarskog premijera Viktor Orban čak 65 posto građana želi vidjeti na optuženičkoj klupi, gdje bi odgovarao za postupke tokom svoje šesnaestogodišnje vladavine.

Ovakvi podaci dolaze nakon što je stranka Tisza, predvođena Peterom Mađarom (Péter Magyar), na aprilskim izborima ostvarila uvjerljivu pobjedu nad Orbanovim Fidesom.

Najnovije istraživanje

Prema najnovijem istraživanju agencije Medián, provedenom za portal hvg.hu, dvije trećine ispitanika smatra da je Orban tokom dugogodišnje vlasti počinio ozbiljna kršenja zakona zbog kojih bi morao odgovarati pred sudom. Taj stav dijeli 88 posto birača stranke Tisza, ali i 12 posto Orbanovih pristalica.

- Dvadeset osam posto anketiranih navelo je da Orban snosi političku odgovornost za svoje postupke, ali da ne bi trebao biti sudski gonjen. Sedam posto ispitanika nije imalo formirano mišljenje o ovom pitanju - navodi se u rezultatima istraživanja.

Nakon velikih političkih promjena, zabilježen je i snažan rast optimizma među građanima. Na pitanje da li se država kreće u dobrom pravcu, potvrdno je odgovorilo 63 posto ispitanika, dok je prije izbora taj procenat iznosio svega 33 posto.

Podrška Mađaru

Podrška stranci Tisza i budućem premijeru Peteru Mađaru nastavlja rasti i gotovo mjesec dana nakon izbora. Kada bi se glasalo danas, Tisza bi osvojila 61 posto podrške (u odnosu na 53 posto na izborima), dok bi Fidesz pao na 21 posto (ranije preko 38 posto).

Među odlučnim biračima odnos je još izraženiji i iznosi 71 prema 23 u korist stranke Tisza. Da je Mađar pravi izbor za premijera smatra 72 posto ispitanika.

Peter Mađar zvanično će preuzeti funkciju premijera na konstituirajućoj sjednici parlamenta zakazanoj za 9. maj 2026. godine, čime će i formalno biti okončana dugogodišnja vladavina Viktora Orbana.

Novi premijer već je najavio prve vanjskopolitičke poteze koji ukazuju na zaokret u odnosima sa susjedima i Evropskom unijom. Kako je naveo, prva zvanična posjeta bit će Varšavi, potom slijede Beč i Brisel.

Špekulacije o odlasku iz Mađarske

Ovakvo raspoloženje javnosti, u kojem većina građana traži njegovo krivično gonjenje, mnogi tumače kao signal da bi Orban mogao pokušati napustiti zemlju. Suočen s mogućim gubitkom imuniteta i pokretanjem sudskih procesa nakon primopredaje vlasti, sve su glasnije špekulacije o njegovom odlasku iz Mađarske, a kao potencijalna destinacija najčešće se spominju Sjedinjene Američke Države.