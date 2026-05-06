Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORUKA IZ TEHERANA

Iran: Pregovori zahtijevaju dobru vjeru, a ne svađu ni obmanu

Bagei je ranije za iransku novinsku agenciju kazao da je Iran, putem pakistanskih posrednika, prenio svoje stavove o američkom prijedlogu

Esmail Bagei. IRNA

M. Až.

prije 2 dana

Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei oglasio se na platformi X, pozivajući se na stavove Međunarodnog suda pravde, ističući da pregovori podrazumijevaju "barem iskren pokušaj uključivanja u razgovore s ciljem rješavanja spora".

- To zahtijeva 'dobru vjeru', što znači da 'pregovori' nisu 'svađa', niti 'diktiranje', 'obmana', 'iznuda' ili 'prisila' - naveo je Bagei.

U objavi nije direktno spominjao Sjedinjene Američke Države niti američki prijedlog za okončanje sukoba.

Bagei je ranije za iransku novinsku agenciju kazao da je Iran, putem pakistanskih posrednika, prenio svoje stavove o američkom prijedlogu.

# IRAN
# ESMAIL BAGHAEI
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.