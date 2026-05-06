Tramp se oglasio povodom smrti Teda Tarnera: Iskoristio priliku da "oplete" po CNN-u

Osnovao je CNN, prodao ga i bio je lično slomljen tim dogovorom jer je novo vlasništvo uzelo CNN, njegovo 'čedo', i uništilo ga, rekao je

Tramp i Tarner. AP

M. Až.

prije 2 dana

Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se povodom smrti Teda Tarnera (Ted Turner), osnivača CNN-a, objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je uputio riječi poštovanja, ali i kritikovao ovu televizijsku mrežu.

- Ted Tarner, jedan od najvećih svih vremena, upravo je preminuo. Osnovao je CNN, prodao ga i bio je lično slomljen tim dogovorom jer je novo vlasništvo uzelo CNN, njegovo 'čedo', i uništilo ga. Postao je 'woke' i sve ono što on nije. Možda će novi kupci, divni ljudi, uspjeti da mu vrate nekadašnji kredibilitet i slavu. Bez obzira na to, on je jedan od velikana historije emitovanja i moj prijatelj. Kad god mi je bio potreban, bio je tu, uvijek spreman da se bori za plemenit cilj! Predsjednik Donald J. Tramp - naveo je Tramp.

