KONTROVERZNA ODLUKA

Netanjahu prepustio kontrolu ekstremisti koji zagovara aneksiju i protjerivanje: "Sanjam Gazu bez Palestinaca"

Ovaj potez Netanjahuove vlade signalizira veliku eskalaciju u politici sistemskog oduzimanja zemljišta Palestincima

Jehuda i Netanjahu. Screenshot

B. S.

prije 2 dana

Kontroverznom odlukom Izraelske vlade, Jehuda Elijahu (Yehuda Eliyahu) imenovan je za novog šefa Izraelske uprave za zemljište (ILA). 

Ovo imenovanje privuklo je veliku pažnju i osude, s obzirom na to da Elijahu, poznat kao radikalni doseljenik, a sada preuzima kontrolu nad 92 posto državnog zemljišta i raspolaže budžetom vrijednim milijarde šekela, piše Middleeasteye.net.

Radikalni Elijahu je u političkim krugovima poznat kao izuzetno blizak saveznik Bezalela Smotriča (Smotricha), izraelskog ministra finansija koji pripada krajnjoj desnici.

Zagovornik aneksije i protjerivanja

Elijahuov dolazak na čelo ove državne institucije izazvalo je oštre kritike i reakcije upravo zbog njegove političke prošlosti a on je ranije podržavao:

Potpunu aneksiju Zapadne obale, ubrzano širenje i izgradnju izraelskih naselja, protjerivanje palestinskog stanovništva iz Pojasa Gaze.

Postavljanjem na ovu funkciju, strahuje se da je Elijahu dobio neophodne institucionalne mehanizme i finansijska sredstva za provođenje svojih radikalnih ideoloških ciljeva.

Oštar udarac za Palestince

Kritičari i organizacije za ljudska prava upozoravaju da ovo imenovanje predstavlja opasan presedan.

Prema njihovim tvrdnjama, ovaj potez Netanjahuove vlade signalizira veliku eskalaciju u politici sistemskog oduzimanja zemljišta usmjerenoj protiv Palestinaca.

Očekuje se da će se represivne zemljišne politike intenzivirati ne samo na palestinskim okupiranim teritorijama, već i unutar samog Izraela, čime će se dodatno produbiti kriza i tenzije u regiji.


