Washington Post: Američka vojska krije razmjere štete, iranski zračni napadi oštetili su ili uništili najmanje 228 objekata

Iranski zračni napadi oštetili su ili uništili najmanje 228 objekata i komada opreme na američkim vojnim lokacijama širom Bliskog istoka od početka rata, uključujući hangare, kasarne, skladišta goriva, avione te ključnu radarsku, komunikacijsku i protivzračnu opremu, objavio je Washington Post.

Prema navodima lista, razmjeri razaranja znatno su veći nego što je američka vlada do sada javno priznala ili nego što je ranije objavljeno.

Zbog prijetnje zračnih napada, neke američke baze u regiji postale su preopasne za normalno funkcionisanje, pa su komandanti na početku sukoba premjestili većinu osoblja izvan dometa iranskih napada, naveli su zvaničnici.

Od početka rata 28. februara, sedam pripadnika američke vojske poginulo je u napadima na američke objekte u regiji — šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji — dok je više od 400 vojnika povrijeđeno do kraja aprila, saopćila je američka vojska. Većina ranjenih se brzo vratila na dužnost, ali najmanje 12 osoba zadobilo je teške povrede, prema zvaničnicima koji su govorili anonimno zbog osjetljivosti informacija.

Satelitske snimke Bliskog istoka trenutno je teško pribaviti. Dva najveća komercijalna pružaoca, Vantor i Planet, ograničili su objavljivanje snimaka regije na zahtjev američke vlade, što je otežalo procjenu iranskih napada. Ova ograničenja uvedena su manje od dvije sedmice nakon početka rata.

S druge strane, iranske državne agencije redovno objavljuju satelitske snimke visoke rezolucije, tvrdeći da prikazuju razmjere štete na američkim bazama.

Amerikanci potcijenili Iran

Za ovu analizu, Washington Post je pregledao više od 100 satelitskih snimaka. Autentičnost 109 snimaka potvrđena je poređenjem sa snimcima Evropske unije Copernicus i kompanije Planet, dok je 19 snimaka isključeno zbog nejasnih rezultata. Nije pronađen nijedan dokaz manipulacije materijalom.

Među potvrđenim štetama nalazi se devet rezervoara goriva u bazi Ali el Salem u Kuvajtu. Dodatnom analizom utvrđeno je još 10 oštećenih ili uništenih objekata koji nisu bili prikazani na iranskim snimcima. Ukupno je evidentirano 217 objekata i 11 komada opreme uništenih ili oštećenih na 15 američkih vojnih lokacija.

Stručnjaci ocjenjuju da ovi podaci ukazuju na to da je američka vojska potcijenila iranske kapacitete preciznog gađanja, da se nedovoljno prilagodila savremenom ratovanju dronovima i da su pojedine baze ostale slabo zaštićene.

- Iranski napadi bili su precizni. Nema nasumičnih kratera koji bi ukazivali na promašaje - rekao je Mark Kancijan iz Centra za strateške i međunarodne studije.

Ipak, dio štete mogao je nastati nakon povlačenja američkih snaga iz pojedinih baza, kada zaštita više nije bila prioritet. Stručnjaci navode da napadi nisu značajno narušili sposobnost američke vojske da izvodi zračne operacije protiv Irana.

Američka Centralna komanda odbila je detaljno komentarisati nalaze Washington Posta, dok je vojni portparol osporio tvrdnje o velikoj šteti, navodeći da su procjene složene i često mogu biti pogrešno interpretirane.

Analiza pokazuje da su napadi pogodili brojne objekte, uključujući kasarne, hangare i skladišta u više od polovine analiziranih baza. Oštećeni su i komunikacijski i radarski sistemi, protivraketni sistem Patriot, elektrane i skladišta goriva.

Više od polovine ukupne štete zabilježeno je u sjedištu Pete flote američke mornarice u Bahreinu te u tri baze u Kuvajtu: Ali el Salem, Kamp Arifdžan i Kamp Biring.

Razlozi ranjivosti

Stručnjaci navode da su razlozi ranjivosti višestruki — od jačih iranskih kapaciteta nego što se očekivalo, do američke strategije koja nije dovoljno uzela u obzir iranske obavještajne pripreme i iscrpljenost protivzračne odbrane.

Također se ističe nedovoljna zaštita od dronova, koji su precizniji i teže ih je presresti, kao i nedostatak adekvatnih utvrđenih skloništa za osoblje i opremu.

Napadi su natjerali američke planere da razmatraju dvije opcije: povlačenje snaga na sigurnije lokacije uz smanjenje operativnih kapaciteta ili ostanak uz povećan rizik.

Jedan američki zvaničnik naveo je da je šteta u bazi u Bahreinu "značajna" te da je sjedište prebačeno u bazu MekDil na Floridi. Povratak osoblja u skorije vrijeme nije izvjestan.

Prema drugim zvaničnicima, moguće je da se američke snage više nikada neće u punom kapacitetu vratiti u neke baze u regiji, iako konačna odluka još nije donesena.

- Prešli smo iz ere nevidljivosti u vrijeme kada je bojište sve transparentnije. Iako se čini da bismo trebali biti u ofanzivi, zapravo igramo odbranu oko ovih baza -rekao je Maksimilijan Bremer.