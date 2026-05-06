Netanjahu od Amerikanaca traži detalje pregovora s Iranom: Izrael zabrinut zbog mogućih ustupaka Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) vodi intenzivne razgovore s visokim zvaničnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) kako bi dobio jasniji uvid u najnoviji tok pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi CNN.

Prema izvoru iz Izraela upoznatom s detaljima, Netanjahu pokušava saznati najnovije informacije o pregovorima i razumjeti koje su opcije trenutno na stolu. Izrael, navodi isti izvor, izražava zabrinutost zbog mogućih američkih ustupaka u završnoj fazi pregovora koji bi mogli voditi ka sporazumu o okončanju sukoba s Iranom.

Za sada nije poznato s kojim tačno američkim zvaničnicima je Netanjahu razgovarao, a iz Bijele kuće nije stigao zvaničan komentar.

Jedan američki zvaničnik izjavio je da Netanjahu redovno održava kontakte s predstavnicima američke administracije kako bi bio informisan o toku pregovora između Vašingtona i Teherana.

Izrael je posebno zabrinut zbog mogućeg ukidanja ekonomskih sankcija Iranu. Također se zalaže za ograničavanje iranske mreže posredničkih grupa, kao i za kontrolu programa balističkih projektila. Uz to, izraelska strana insistira da eventualni sporazum mora omogućiti slobodu djelovanja izraelske vojske protiv regionalnih prijetnji.

Jedan izraelski zvaničnik izjavio je da "Amerikanci nisu iznenadili Izrael", dodajući da je Netanjahu u stalnom kontaktu s predsjednikom Trampom. Prema njegovim riječima, tokom razgovora jasno je naglašeno da Tramp ostaje čvrst u svojim ključnim zahtjevima, prije svega kada je riječ o uklanjanju nuklearne prijetnje.