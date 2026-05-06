PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Postoji mogućnost dogovora s Iranom prije posjete Kini

Upozorava na povratak na "stare načine" ukoliko diplomatski napori ne donesu dogovor

prije 2 dana

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da postoji "vrlo dobra šansa" za postizanje dogovora s Iranom prije nego što otputuje u Kinu, prenosi Anadolu.

- Mislim da ćemo imati vrlo dobru šansu da ponovo postignemo dogovor - rekao je Tramp za PBS, dodajući da bi postizanje nagodbe prije naredne sedmice bilo "idealno", ali da to nije uslov.

Trampova državna posjeta Kini zakazana je za 14. i 15. maj u Pekingu.

Tramp je, međutim, upozorio da će se Vašington, ukoliko pregovori propadnu, "vratiti našim starim načinima", što se odnosi na nastavak teške kampanje bombardovanja.

