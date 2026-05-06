Zelenski kaže da Mađarska vraća zaplijenjena sredstva ukrajinske banke

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je Mađarska vratila sredstva zaplijenjena od državne ukrajinske banke ranije ove godine, opisujući taj potez kao "važan korak" u odnosima između Kijeva i Budimpešte.

U izjavi na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u , Zelenski je rekao da su sredstva koja pripadaju Oschadbanci, a koja su mađarske vlasti zaplijenile u martu, u potpunosti vraćena na ukrajinsku teritoriju.

- Zahvalan sam Mađarskoj na konstruktivnom pristupu i civiliziranom koraku. Zahvaljujem svima u ukrajinskom timu koji su se borili za pravednu odluku i branili interese naše države i našeg naroda - rekao je Zelenski.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha također je opisao ovaj potez kao "dobrodošao razvoj događaja" na putu ka normalizaciji bilateralnih odnosa, istovremeno zahvalivši mađarskoj strani.

- Ovo shvatamo kao znak spremnosti Mađarske da unaprijedi naše odnose uz međusobno poštovanje i zdrav pragmatizam i spremni smo uzvratiti - rekao je Sibiha.

Početkom marta, Ukrajina je optužila mađarske vlasti da su uzele za taoce sedam zaposlenika Oschadbanke u Budimpešti, kao i da su zaplijenile više od 80 miliona dolara u gotovini i devet kilograma zlata.

Mađarska Nacionalna poreska i carinska uprava je tada objavila da je pritvorila sedam ukrajinskih državljana, zajedno s dva oklopna vozila za transport novca, usred krivičnog postupka pokrenutog zbog sumnje na pranje novca.

Vlasti su saopštile da su zaplijenjena vozila prevozila ukupno 40 miliona dolara, 35 miliona eura i 9 kilograma zlata u Ukrajinu iz Austrije. Sedam osoba je protjerano iz Mađarske dva dana nakon pritvaranja.