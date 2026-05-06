Historijska odluka Pjongjanga: Kim Jong Un izmijenio ustav i stavio tačku na ideju ujedinjenja Koreje

Sjeverna Koreja izmijenila je ustav kako bi precizno definirala svoju teritoriju i trajno uklonila sve odredbe o ujedinjenju Korejskog poluostrva. Time je formalizirana politika Kim Jong Una da se dvije Koreje posmatraju kao potpuno odvojene države.

Definisan novi član

Prema nacrtu u koji je Reuters imao uvid, ova izmjena, za koju se smatra da je usvojena na martovskoj sjednici Vrhovne narodne skupštine, prvi put uvodi teritorijalnu odredbu u ustav Pjongjanga. To je potvrdio profesor Li Jung-čul (Lee Jung-chul) sa Nacionalnog univerziteta u Seulu tokom brifinga u srijedu u južnokorejskom Ministarstvu za ujedinjenje.

Novi član 2 definiše da teritorija Sjeverne Koreje obuhvata kopno koje „graniči s Narodnom Republikom Kinom i Ruskom Federacijom na sjeveru, te s Republikom Korejom na jugu“, zajedno s pripadajućim teritorijalnim vodama i zračnim prostorom.

Zanimljivo je da nova odredba naglašava kako Sjeverna Koreja „nikada neće tolerisati nikakvo narušavanje“ svoje teritorije, ali ne precizira tačnu liniju granice s Južnom Korejom. Također, izostavljeno je i izričito spominjanje spornih pomorskih granica, poput Sjeverne granične linije u Žutom moru.

Profesor Li (Lee) smatra da bi izostanak preciznog definiranja međukorejske granice mogao ukazivati na pokušaj Pjongjanga da izbjegne direktne izvore sukoba, iako u ustav ugrađuje Kimovu doktrinu o „dvjema neprijateljskim državama“.

Nuklearni arsenal i nove ovlasti

Revidirani ustav donosi i značajne izmjene u strukturi moći.

Kim Jong Un je, kao predsjednik Komisije za državne poslove, sada i formalno proglašen šefom države. Ova formulacija zamjenjuje raniji opis pozicije kao „vrhovnog vođe koji predstavlja državu“.

Pored toga, ustav striktno propisuje da nadzor nad nuklearnim snagama Sjeverne Koreje pripada predsjedniku Komisije za državne poslove, čime se kontrola nad nuklearnim arsenalom i formalno stavlja u Kimove ruke.

Posebna odbrambena odredba opisuje Sjevernu Koreju kao „odgovornu nuklearnu državu“ te navodi da će zemlja nastaviti jačati svoj nuklearni program radi zaštite prava na opstanak i razvoj, odvraćanja ratnih prijetnji i očuvanja regionalnog i globalnog mira.

Podsjećamo, Kim Jong Un je u januaru 2024. godine zatražio izmjene ustava kojima bi se Južna Koreja označila kao „glavni i nepromjenjivi neprijatelj“ te potvrdilo da je teritorija Sjeverne Koreje odvojena od juga.

Pjongjang posljednjih godina vodi sve tvrđu politiku prema Seulu, dosljedno odbijajući pozive na dijalog koje upućuje južnokorejski predsjednik Li Džae Mjung (Lee Jae Myung).