Muškarac izbo partnericu i izazvao eksploziju plina u kući: Tijelo nađeno s 22 ubodne rane

Klifton Džordž (Clifton George) optužen je za ubistvo svoje partnerice Anabel Ruk (Annabel Rook), kćerke penzionisanog sudije, koju je nasmrt izbo nožem u njihovom domu u sjevernom Londonu.

Izazvao eksploziju plina u kući

Nakon napada, kako je rečeno na sudu, izazvao je eksploziju plina u pokušaju da uništi kuću. Džordž je priznao ubistvo iz nehata, ali poriče optužbu za teško ubistvo.

Otvarajući suđenje na sudu Snaresbrook u Londonu, tužilac Viljem Emlin Džouns (William Emlyn Jones) izjavio je da se ubistvo dogodilo 17. juna prošle godine, usred raspada veze para i nakon što je Ruk zatražila od Džordža da se iseli.

- U noći sa 16. na 17. juni prošle godine optuženi se posvađao sa svojom partnericom Anabel Ruk.

- Tokom te svađe ju je udario, zatim pokušao zadaviti, a onda je otišao u kuhinju po nož, vratio se i izbo je nasmrt - rekao je tužilac.

- Izgubio je kontrolu i u svom bijesu ubio Anabel - dodao je.

Tijelo nađeno s 22 ubodne rane

Nakon eksplozije, tijelo Anabel Ruk pronađeno je s 22 ubodne rane, od kojih je jedna bila u srce.

- Džordž je pronađen u stražnjem dvorištu, obilno je krvario i pokušavao se ozlijediti krhotinom razbijenog stakla - naveo je tužilac.

- Pitali su ga je li još neko u kući, na šta je odgovorio "moja žena", ali je dodao da je mrtva - prepričao je sudija.

- Kad su ga pitali kako zna da je mrtva, rekao je: Zato što sam je ja ubio - dodao je.

Tokom policijskog ispitivanja Džordž je izjavio da je „izgubio kontrolu“ nakon što je saznao da mu je Ruk „lagala“.

Sud insistira na optužbi teškog ubistva

Tužilaštvo nije prihvatilo Džordževo priznanje krivice za ubistvo iz nehata te i dalje insistira na optužbi za teško ubistvo.

Sud je čuo da par nikada nije bio vjenčan, ali su zajedno živjeli nešto više od deset godina, a njihova veza je „povremeno bila teška“.

Tužilac je porotnicima poručio da će morati utvrditi razlog smrtonosnog napada, uključujući i procjenu odnosa između partnera.

Suđenje se nastavlja.