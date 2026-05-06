Izraelski vojnik stavio cigaretu u usta kipa Gospe: Vojska najavila kaznu

Izraelska vojska brzo je reagovala nakon što je fotografija postala viralna. Glasnogovornik IDF-a, potpukovnik Nadav Šošani (Nadav Shoshani), poručio je na platformi X da se incident smatra izuzetno ozbiljnim.

Društvenim mrežama proširila se fotografija koja je izazvala oštre reakcije javnosti zbog ponašanja pripadnika izraelske vojske u južnom Libanu. Na slici se vidi vojnik koji pozira naslonjen na kip Djevice Marije, dok joj u usta stavlja upaljenu cigaretu.

- IDF na ovaj incident gleda s najvećom strogošću i naglašava da ponašanje vojnika potpuno odstupa od vrijednosti koje se očekuju od našeg osoblja. Prema prvoj reviziji, fotografija je snimljena prije nekoliko sedmica. Incident će biti istražen, a protiv vojnika će se poduzeti zapovjedne mjere u skladu s nalazima - naveo je Šošani.

Dodao je da izraelska vojska poštuje slobodu vjere i bogoslužja, kao i sveta mjesta i vjerske simbole svih zajednica, te istakao da operacije u južnom Libanu imaju za cilj isključivo infrastrukturu Hezbolaha.

Nedavni incident s kipom Isusa

Ovo nije prvi ovakav incident u posljednje vrijeme. Sredinom aprila javnost je uznemirila snimka iz kršćanskog sela Debel na jugu Libana, na kojoj se vidi vojnik kako maljem razbija kip Isusa, dok ga drugi snima.

Tada su dvojica vojnika odmah smijenjena i osuđena na 30 dana vojnog zatvora, a načelnik Generalštaba, general-pukovnik Ejal Zamir (Eyal Zamir), taj čin je nazvao "neprihvatljivim moralnim propustom".

Mirovnjaci popravljali štetu

Iako je izraelska vojska nakon tog incidenta poslala zamjenski kip, mještani Debela nisu bili zadovoljni jer je bio manji i drugačijeg izgleda. Na kraju su štetu sanirali pripadnici italijanskog kontingenta UNIFIL-a, koji su donirali novi kip vjerniji originalu.

Izraelska vojska tvrdi da je nakon ranijih događaja pooštrila procedure postupanja s vjerskim simbolima, ali novi incident pokazuje da se neprimjereno ponašanje pojedinih vojnika na terenu i dalje nastavlja uprkos najavljenim mjerama.