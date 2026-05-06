Iran se oglasio o Hormuškom moreuzu: Evo kakva je budućnost tranzita nafte

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da će tranzit kroz Hormuški moreuz postepeno postati siguran i stabilan, uz tvrdnju da su "prijetnje agresora neutralisane".

- Zahvaljujemo kapetanima i brodovlasnicima u Perzijskom i Omanskom zaljevu na poštivanju iranskih propisa za Hormuški moreuz i doprinosu regionalnoj pomorskoj sigurnosti. Neutralizacijom prijetnji agresora i uspostavljanjem novih protokola, bit će osiguran siguran i stabilan prolaz kroz Hormuški moreuz - navodi se u objavi IRGC-a na platformi X.

Ova poruka dolazi samo dva dana nakon što je Iran ispalio rakete i dronove kao upozorenje američkim ratnim brodovima koji su se približavali Hormuškom moreuzu, u pokušaju da prekinu kontrolu nad tim plovnim putem.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) ranije je izjavio da je odustao od novog plana kojim je namjeravao prisiliti Iran da otvori moreuz.

Iran je ograničio prolaz kroz Hormuški moreuz još od početka američko-izraelske agresije na njegovu teritoriju početkom marta, navode iranski mediji, uz tvrdnju da su Sjedinjene Američke Države i Izrael kršili uslove primirja, koje je proglašeno više od mjesec dana kasnije kako bi se zaustavio sukob.

Izvori su u utorak za Pres TV naveli da Iran uvodi novi mehanizam koji će omogućiti brodovima prolazak kroz određene koridore u Hormuškom moreuzu.