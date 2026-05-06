Izrael napao glavni grad Libana, prvi put od prekida vatre u aprilu

Izrael je u srijedu navečer izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana od stupanja na snagu privremenog prekida vatre 17. aprila.

Prema državnoj Nacionalnoj novinskoj agenciji, izraelski ratni avioni pogodili su područje Ghobeiry u blizini Haret Hreika, blizu benzinske pumpe Allameh u južnom Bejrutu.

Tri projektila pogodila su stan u južnom Bejrutu, u blizini Haret Hreika, dodala je agencija.