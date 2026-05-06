BEJRUT

Izrael napao glavni grad Libana, prvi put od prekida vatre u aprilu

Izraelska vojska tvrdi da je meta napada bio komandant Radwan snaga Hezbolaha

prije 2 dana

Izrael je u srijedu navečer izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana od stupanja na snagu privremenog prekida vatre 17. aprila.

Prema državnoj Nacionalnoj novinskoj agenciji, izraelski ratni avioni pogodili su područje Ghobeiry u blizini Haret Hreika, blizu benzinske pumpe Allameh u južnom Bejrutu.

Tri projektila pogodila su stan u južnom Bejrutu, u blizini Haret Hreika, dodala je agencija.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Israel Kac tvrdili su da je meta napada bio komandant Radwan snaga Hezbolaha.

- IDF (vojska) je upravo napao u Bejrutu komandanta Radwan snaga u organizaciji Hezbollah kako bi ga eliminirao - rekli su u saopštenju koje je prenijela web stranica "The Times of Israel".

Hezbolah nije komentarisao napad niti sudbinu ciljanog komandanta.

Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze.

