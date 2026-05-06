Ministarstvo vanjskih poslova Rusije uputilo je diplomatskim predstavništvima notu u kojoj poziva na evakuaciju iz Kijeva u slučaju mogućih provokacija kojima bi Ukrajina, kako tvrde, pokušala poremetiti obilježavanje Dana pobjede 9. maja u Moskvi, izjavila je portparolka Marija Zaharova.

"Neizbježan odgovor"

Ona je navela da je 4. maja rusko Ministarstvo odbrane objavilo saopćenje "u vezi s prijetnjama kijevskog režima da će napasti Moskvu na praznik svet za sve Ruse – Dan pobjede u Velikom otadžbinskom ratu", dodajući da će Rusija u tom slučaju odgovoriti.

- Rusko Ministarstvo vanjskih poslova poziva vlasti vaše zemlje/rukovodstvo vaše organizacije da ovu izjavu shvate s najvećom odgovornošću i osiguraju pravovremenu evakuaciju diplomatskog i drugog osoblja misija, kao i građana, iz grada Kijeva zbog neizbježnosti odmazdnog udara Oružanih snaga na Kijev, uključujući i na centre donošenja odluka - navodi se u saopćenju.

Zaharova je naglasila da Rusija, kako tvrdi, ne djeluje s pozicije agresije, već s pozicije "neizbježnog odgovora".

Prema njenim riječima, Evropska unija neće moći ušutkati javne prijetnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

- Svjesni smo stava kolektivne zapadne manjine prema 9. maju: oni sistematski uništavaju sovjetsko memorijalno nasljeđe, ekshumiraju pepeo sovjetskih vojnika i prepravljaju i iskrivljuju historiju. Naoružavanjem Ukrajine oni su saučesnici u zločinačkim planovima kijevskog režima - poručila je Zaharova.

Zelenski: Rusija strahuje

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija strahuje od mogućih napada ukrajinskih dronova tokom parade povodom Dana pobjede nad fašizmom u Moskvi 9. maja, ističući da će se događaj prvi put nakon dužeg vremena održati bez vojne opreme.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da će njihove trupe poduzeti sve potrebne sigurnosne mjere tokom obilježavanja, te upozorilo da će, u slučaju napada, uslijediti masovni odmazdni raketni udar na centar Kijeva.