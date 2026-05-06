Tramp: "Vodimo dobre razgovore s Iranom, ne postoji rok do kojeg moraju odgovoriti"

Tramp je ponovo tvrdio da je Iran prihvatio njegov glavni zahtjev, odnosno da neće razvijati nuklearno oružje

Donald Tramp. AP

Anadolija

prije 2 dana

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Vašington u posljednja 24 sata vodio, kako je naveo, “vrlo dobre razgovore” s Iranom, ali i da ne postoji određen rok do kada očekuje odgovor Teherana na američki prijedlog za okončanje sukoba.

- U dobroj smo poziciji. Sada nam ide dobro i moramo dobiti ono što moramo dobiti. Ako to ne uspijemo, morat ćemo ići korak dalje. Ali uprkos svemu, oni žele postići dogovor - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu.

Dodao je da je “vrlo moguće da će biti postignut sporazum”.

Na pitanje postoji li krajnji rok za odgovor Irana na posljednji američki prijedlog, Tramp je naglasio da vremenskog ograničenja nema.

- Nikad nema roka. Dogodit će se. Dogodit će se, ali nikad nema roka - rekao je.

Tramp je ponovo tvrdio da je Iran prihvatio njegov glavni zahtjev, odnosno da neće razvijati nuklearno oružje.

- Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, i na to su, između ostalog, pristali - rekao je predsjednik SAD-a, iako za sada nema zvanične potvrde o tome na šta je Teheran pristao u pregovorima.

