Tramp: "Ako Iran prihvati prijedlog, gotovo je, ako ne - slijedi bombardovanje"

Američki predsjednik Donald Tramp danas je zauzeo stav “pričekajmo i vidimo” kada je riječ o pokušajima da posreduje u okončanju rata između Izraela i Irana, poručivši da očekuje odgovor Teherana na, kako kaže, “zadovoljavajući” sporazum.

“U Iranu nam ide jako dobro”

- U Iranu nam ide jako dobro. Sve ide vrlo glatko i vidjet ćemo šta će se desiti. Žele postići dogovor, žele pregovarati - rekao je Tramp na događaju u Bijeloj kući posvećenom majkama američkih vojnika.

- Vidjet ćemo mogu li postići dogovor koji je zadovoljavajući za nas. To imamo pod kontrolom - dodao je.

Ranije je u intervjuu za američku televiziju PBS Tramp rekao da bi svaki dogovor morao uključivati prebacivanje iranskih zaliha visoko obogaćenog urana direktno u Sjedinjene Američke Države, kao i prekid svih aktivnosti u podzemnim nuklearnim postrojenjima Irana.

Iako je izrazio optimizam da je rješenje “veoma blizu”, Tramp je uputio i oštro upozorenje: “Ako se slože, gotovo je. Ako ne – bombardovat ćemo ih.”

Također je odbacio navode da bi eventualni sporazum mogao omogućiti Iranu da zadrži nivo obogaćivanja urana od 3,67 posto, ističući da to nije dio aktuelnog prijedloga.

Iran: “Još razmatramo prijedlog”

Iran je u srijedu saopćio da još razmatra američki prijedlog, koji je dostavljen posredstvom Pakistana, te da će konačan stav objaviti nakon završetka unutrašnjih konsultacija.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai (Esmail Baghaei) rekao je za iransku poluslužbenu agenciju ISNA da će Teheran svoje zaključke prenijeti pakistanskoj strani nakon završetka analize.

ISNA je navela da su pojedini navodi američkog portala Axios o mogućem sporazumu između Teherana i Vašingtona “medijske spekulacije”, te da je iranski pregovarački tim fokusiran na “potpuni kraj rata”.

Axios je ranije objavio da su Iran i Sjedinjene Države blizu preliminarnog dogovora koji bi otvorio put širim nuklearnim pregovorima.

Prema tim navodima, Vašington očekuje odgovor Teherana u roku od 48 sati.

Iako konačan sporazum nije postignut, američki zvaničnici smatraju da su razgovori najbliži početnom dogovoru od početka sukoba.

Moguća mjesta razgovora

Prema prijedlogu, okvirni memorandum bi označio kraj sukoba i otvorio 30-dnevni period pregovora o detaljnom sporazumu. Naredne runde razgovora bile bi usmjerene na ponovno otvaranje plovidbe kroz Hormuški moreuz, ograničavanje iranskog nuklearnog programa i ukidanje američkih sankcija.

Kao moguća mjesta pregovora spominju se Islamabad i Ženeva.

Prema nacrtu, Iran bi prihvatio privremenu obustavu obogaćivanja urana, dok bi Sjedinjene Američke Države postepeno ublažavale sankcije i deblokirale dio zamrznute iranske imovine.

Također bi došlo do ublažavanja ograničenja u Hormuškom moreuzu, uključujući iranska pravila za brodarstvo i američku pomorsku blokadu.

Trajanje moratorija na obogaćivanje ostaje otvoreno pitanje – Iran predlaže pet godina, dok SAD insistiraju na 20 godina.