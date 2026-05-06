Drama kod Bijele kuće: Muškarac pucao na policajce na ruti kojom se kretao Džej Di Vens

Osumnjičeni, Majkl Marks (45) iz Teksasa, ranjen je u ponedjeljak tokom razmjene vatre s policijom i potom prebačen u bolnicu

Muškarac pucao na policajce na ruti kojom se kretao Džej Di Vensa. Platforma X/AP

M. Až.

prije 2 dana

Muškarac koji je optužen da je otvorio vatru na policijske službenike u blizini Vašingtonskog spomenika kretao se neposredno prije incidenta duž trase kojom se kretala kolona vozila američkog potpredsjednika Džejmsa Dejvida Vensa, navodi se u sudskom podnesku objavljenom 6. maja.

Osumnjičeni, Majkl Marks (45) iz Teksasa, ranjen je u ponedjeljak tokom razmjene vatre s policijom i potom prebačen u bolnicu. Prema iskazu agenta Tajne službe, u bolnici je vikao uvrede na račun Bijele kuće i tražio da bude ubijen, prenosi AP.

Incident se dogodio u neposrednoj blizini kompleksa Bijele kuće, nakon što je policija reagovala na dojavu da se na toj lokaciji nalazi muškarac koji je navodno imao skriveno oružje.

U prijavi se navodi da je Marks tokom bijega izvadio pištolj i otvorio vatru na jednog policijskog službenika, pri čemu je slučajno ranjen i jedan tinejdžer koji se nalazio iza policajca.

Policijske snage su uzvratile vatru i pogodile osumnjičenog u stomak, ruku i šaku, prenosi Srna.

Američka tužiteljica Žanin Piro najavila je da će njena kancelarija podići najstrožije optužnice protiv svih koji budu učestvovali u oružanom nasilju na ulicama, posebno kada se takvi incidenti dogode u blizini sjedišta vlasti i na ruti kretanja potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

