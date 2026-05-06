Singapur uvodi šibanje u školama: Dječaci dobijaju fizičku kaznu, djevojčice će biti kažnjavane drugim mjerama

Vlasti u Singapuru planiraju uvesti stroge disciplinske mjere fizičkog kažnjavanja za dječake koji učestvuju u nasilju u školama. Ova odluka dolazi kao odgovor na porast školskih incidenata, a primjenjivat će se samo u slučajevima kada druge mjere kažnjavanja ne daju rezultate.

Prema novom planu, učenici bi se mogli suočiti s najviše tri udarca štapom. Ova mjera neće biti primjenjivana proizvoljno, već isključivo u jasno definisanim okolnostima i uz zvanično odobrenje direktora škole. Cilj je suzbijanje vršnjačkog nasilja, koje je postalo ozbiljan problem u obrazovnom sistemu.

Primjena uz stroge procedure

Iako se uvodi fizičko kažnjavanje, vlasti naglašavaju da će se ono odnositi samo na muške učenike. Učenice će za slične prekršaje biti kažnjavane drugim mjerama, poput društveno korisnog rada ili suspenzije. Kako navodi medij Sputnik, ove mjere se smatraju krajnjom opcijom u održavanju reda u učionicama.

Reakcije javnosti i stručnjaka

Dio javnosti podržava ovakve stroge mjere kao efikasan način prevencije nasilja, dok organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju na moguće negativne posljedice po psihološki razvoj djece. Ipak, Singapur je poznat po rigoroznom pravnom sistemu, a statistike pokazuju da su dosadašnje stroge kazne doprinijele visokom nivou sigurnosti u zemlji.