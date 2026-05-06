Iranci objavili snimke drona kojeg su oborili iznad Hormuškog moreuza

Prema izvještajima iranskih medija, sistemi protivvazdušne odbrane rano u srijedu su reagovali na prisustvo dronova u području oko ostrva Kešm, koje se nalazi u blizini spornog Hormuškog moreuza.

Iranski mediji objavili su da je u blizini ostrva Kešm aktivirana protivvazdušna odbrana nakon što su uočeni dronovi i izviđačke bespilotne letjelice. Istovremeno je objavljen i snimak za koji se tvrdi da prikazuje oboreni dron.

Zvaničnici u južnoj provinciji Hormozgan saopštili su da su tokom noći oko ostrva zabilježene eksplozije, prenosi iranski državni emiter IRIB.

U saopštenju se navodi da su eksplozije nastale kao posljedica aktiviranja protivvazdušnih sistema usmjerenih na manje dronove i izviđačke bespilotne letjelice. Dodaje se da na ostrvu nije zabilježena materijalna šteta.

Agencija Fars objavila je i snimke ostataka drona koji se izvlače iz mora, uz tvrdnju da je letjelica oborena tokom noćnog incidenta.

Tenzije u regionu pojačane su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, na šta je Teheran odgovorio, što je dodatno destabilizovalo situaciju u području Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog dogovora. Kasnije je primirje produžio američki predsjednik Donald Tramp, bez definisanog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države sprovode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski brodski saobraćaj u ovom strateškom plovnom pravcu.