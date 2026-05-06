Trampov specijalni izaslanik sastat će se s glavnim ukrajinskim pregovaračem

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov sastat će se sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa u saveznoj državi Floridi ove sedmice, potvrdio je u srijedu zvaničnik Bijele kuće za Anadolu.

Sastanak između Stiva Vitkofa i Rustema Umerova dolazi usred zatišja u pregovorima između Ukrajine i Rusije. Dodatni detalji o sastanku nisu odmah bili dostupni.

Rusko-ukrajinski rat općenito je posljednjih mjeseci pao u drugi plan u odnosu na američko-izraelski rat protiv Irana.

Nota poslana diplomatama

Ranije u srijedu, Rusija je pozvala zemlje da evakuiraju svoje diplomate i drugo osoblje iz ukrajinske prijestolnice Kijeva zbog moguće "odmazde" ako Ukrajina napadne tokom proslave Dana pobjede, 9. maja.

Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova izjavila je da je nota poslana svim stranim diplomatskim misijama i predstavništvima međunarodnih organizacija akreditovanih pri Ministarstvu.

U noti se pozivaju vlasti u odgovarajućim zemljama i rukovodstvo odgovarajućih organizacija da shvate izjavu Ministarstva odbrane sa "najvećom odgovornošću" i osiguraju "pravovremenu evakuaciju" diplomatskog i drugog osoblja, kao i građana, iz Kijeva.

Parada u Moskvi

U obraćanju na inauguralnoj sjednici 8. samita Evropske političke zajednice u armenskoj prijestolnici Jerevanu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je napomenuo da je Rusija najavila da će održati godišnju paradu Dana pobjede u Moskvi bez vojne opreme.

- Ako se to dogodi, to će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina. Ne mogu si priuštiti vojnu opremu - i boje se da bi dronovi mogli preletjeti Crveni trg - rekao je Zelenski.

Dana 29. aprila, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da kolona vojne opreme neće učestvovati u paradi "zbog trenutne operativne situacije".