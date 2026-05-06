Hamas poziva SAD da zaustavi izraelske napade na Gazu

Hamas je u srijedu optužio Izrael za eskalaciju napada u Gazi, što predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre, i pozvao Sjedinjene Američke Države i zemlje posrednice da intervenišu kako bi zaustavile ofanzivu.

Novi napadi

U saopštenju, Hamas je rekao da izraelski udari na naselja Daraj i Zeitoun u gradu Gazi i područje Al-Mawasi zapadno od Khan Younisa, u kojima je ubijeno i ranjeno na desetine Palestinaca, predstavljaju "daljnje kršenje" sporazuma o prekidu vatre potpisanog u Sharm el-Sheikhu i produžetak rata.

- Vlada terorističke (izraelske) okupacije nastavlja brutalne zločine protiv našeg naroda u Pojasu Gaze pod okriljem sporazuma o prekidu vatre, bez ikakvog odgovora koji bi mogao odvratiti ova opasna kršenja sporazuma i međunarodnog humanitarnog prava - saopštila je grupa.

Hamas je pozvao američku administraciju i zemlje koje garantuju sporazum iz Sharm el-Sheika da "odmah djeluju kako bi obuzdale fašističku okupaciju i prisilile je da zaustavi agresiju protiv nevinih civila u Pojasu Gaze".

Također je pozvao Ujedinjene nacije i njihove institucije da zauzmu stavove koji bi osigurali zaštitu Palestinaca i zaustavili "cionističku mašinu za ubijanje" koja cilja civile.

Ranije u srijedu, pet Palestinaca, uključujući policajca, ubijeno je, a nekoliko je ranjeno u izraelskim napadima usmjerenim na dvije grupe civila i policijsko vozilo na sjeveru i jugu Gaze.

Žena je ranjena izraelskom vatrom u blizini šatora u kojima su smješteni raseljeni Palestinci u Beit Lahiji na sjeveru Gaze.

Sporazum o prekidu vatre

Sporazum o prekidu vatre u Sharm el-Sheiku potpisan je u oktobru 2025. godine pod egipatskim, američkim, katarskim i turskim sponzorstvom i stupio je na snagu 10. oktobra.

Izrael je nastavio kršiti sporazum, što je rezultiralo smrću 837 Palestinaca i povredama 2.381, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Prekid vatre uslijedio je nakon dvogodišnjeg rata koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, u kojem je poginulo više od 72.000 Palestinaca, ranjeno preko 172.000 drugih i uništeno oko 90% civilne infrastrukture Gaze.