Putinove tajne službe krenule u lov po Evropi: Spriječeni atentati, mete bili aktivisti i Zelenski

Zapadni obavještajni zvaničnici tvrde da su ruske sigurnosne službe od početka invazije 2022. godine intenzivirale pokušaje likvidacija političkih protivnika i pristalica Ukrajine širom Evrope.

Prema pisanju Associated Pressa, među metama se našao i ruski aktivista Vladimir Osečkin, koji od 2022. godine živi u Francuskoj i nalazi se pod policijskom zaštitom. Sudski dokumenti pokazuju da je grupa ruskih državljana u aprilu 2025. satima nadzirala njegovu kuću u Bijaricu (Biarritz), fotografirala teren i prikupljala informacije za mogući atentat.

Osečkin je izjavio da su prijetnje postale mnogo ozbiljnije nakon što je počeo istraživati ruske zločine u Ukrajini i pomagati vojnim dezerterima da pobjegnu iz Rusije. O djelovanju francuske policije rekao je:

- Da nije bilo njih, vjerovatno bih bio ubijen."

Slični slučajevi zabilježeni su i u drugim evropskim državama. Vlasti Litvanije spriječile su planove za ubistvo aktivista Valdasa Bartkevičiusa i Ruslana Gabbasova, dok su njemačke i poljske službe razotkrile odvojene zavjere usmjerene prema ukrajinskim i evropskim metama, uključujući predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Ubijen pilot

U Španiji je tokom 2024. godine ubijen ruski pilot koji je prebjegao na ukrajinsku stranu.

Tri zapadna obavještajna zvaničnika izjavila su za AP da je riječ o širem obrascu koji se uklapa u rusku kampanju destabilizacije evropskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu.

Prema navodima tužilaca i sigurnosnih izvora, Moskva u toj strategiji sve češće koristi posrednike i kriminalne mreže umjesto vlastitih operativaca.

Čekao ga s pištoljem

Aktivista iz Baškortostana Ruslan Gabasov (Gabbasov) opisao je šta su mu litvanski policajci rekli nakon što je osumnjičeni napadač uhapšen u blizini njegove kuće.

- Jučer je u blizini vaše kuće uhapšen ubica; čekao vas je s pištoljem. Bio je spreman čekati vas cijelu noć - prepričao je Gabasov.

Zvaničnici upozoravaju da ni uspješno spriječeni napadi ne znače da su potencijalne mete dugoročno sigurne.