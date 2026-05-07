Rubio stiže papi Lavu u Vatikan: Nakon Trampovih žestokih napada slijedi važan sastanak iza zatvorenih vrata

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) danas će se sastati s papom Lavom u Vatikanu, a susret dolazi nakon višesedmičnih oštrih kritika koje je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) upućivao poglavaru Katoličke crkve zbog njegovih stavova o ratu na Bliskom istoku.

Rubio, koji obavlja i funkciju Trampovog savjetnika za nacionalnu sigurnost, trebao bi u 11:15 sati stići u Apostolsku palaču u Vatikanu, gdje će biti održan prvi susret pape i visokog člana Trampove administracije u gotovo godinu dana.

Teme razgovora

Prema najavama, razgovor iza zatvorenih vrata trajat će oko pola sata, nakon čega će se Rubio sastati i sa šefom vatikanske diplomatije Pietrom Parolinom.

Rubio je katolik, baš kao i američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance). Njih dvojica sastali su se s Lavom prije godinu dana nakon papine inauguracijske mise.

Na brifingu održanom u Bijeloj kući u utorak Rubio je izjavio da očekuje razgovore o Kubi i pitanju religijskih sloboda širom svijeta. U Rim je otputovao bez novinara u pratnji, što je neuobičajena praksa za američkog državnog sekretara.

Američki ambasador u Vatikanu Brajan Burč (Brian Burch) ranije je novinarima rekao da bi razgovor između pape i Rubija mogao biti "iskren".

Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država (United States of America), izazvao je Trampovo nezadovoljstvo nakon što je počeo kritikovati američko-izraelski rat protiv Irana (Iran), ali i antiimigrantsku politiku Trampove administracije.

Tramp je proteklih sedmica nastavio s nizom javnih napada na papu, što je izazvalo kritike kršćana iz različitih političkih krugova. U ponedjeljak je, između ostalog, lažno tvrdio da papa smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, te poručio da Lav "ugrožava mnogo katolika" svojim protivljenjem ratu.

Papa je nakon posljednjih napada izjavio da širi kršćansku poruku mira te kategorično odbacio tvrdnje da podržava nuklearno oružje, koje Katolička crkva smatra nemoralnim.

- Misija Crkve je propovijedati Evanđelje, propovijedati mir - kazao je papa i dodao: "Crkva je također godinama govorila protiv sveg nuklearnog oružja, o tome nema sumnje".

Obilježavanje godišnjice

Papa Lav u petak obilježava godinu dana otkako je preuzeo čelo Katoličke crkve, koja broji oko 1,4 milijarde vjernika, a posljednjih sedmica sve otvorenije istupa na svjetskoj političkoj sceni.