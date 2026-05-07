Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TVRDI IZVOR ZA CNN

Iran sprema odgovor Amerikancima: Na stolu veliki dogovor o nuklearnom programu i ukidanju sankcija

Predloženi sporazum podrazumijeva moratorij na obogaćivanje uranija s iranske strane

Platforma X

A. O.

prije 2 dana

Iran bi danas putem posrednika trebao dostaviti odgovor na prijedlog Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o okončanju rata, izjavio je regionalni izvor za CNN.

Teheran posljednjih dana razmatra američki prijedlog, dok jedan izvor tvrdi da obje strane ostvaruju napredak prema mogućem sporazumu kojim bi bio okončan sukob.

Radi se o kratkom memorandumu o razumijevanju, sastavljenom na jednoj stranici, koji bi poslužio kao okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Predloženi sporazum podrazumijeva moratorij na obogaćivanje uranija s iranske strane, dok bi Vašington (Washington) zauzvrat ublažio sankcije i omogućio oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava.

Prema istim izvorima, dogovor bi uključivao i ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, koji ima ključnu ulogu u globalnoj trgovini energentima.

# TEHERAN
# IRAN
# SAD
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.