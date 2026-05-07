Iran sprema odgovor Amerikancima: Na stolu veliki dogovor o nuklearnom programu i ukidanju sankcija

Iran bi danas putem posrednika trebao dostaviti odgovor na prijedlog Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o okončanju rata, izjavio je regionalni izvor za CNN.

Teheran posljednjih dana razmatra američki prijedlog, dok jedan izvor tvrdi da obje strane ostvaruju napredak prema mogućem sporazumu kojim bi bio okončan sukob.

Radi se o kratkom memorandumu o razumijevanju, sastavljenom na jednoj stranici, koji bi poslužio kao okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Predloženi sporazum podrazumijeva moratorij na obogaćivanje uranija s iranske strane, dok bi Vašington (Washington) zauzvrat ublažio sankcije i omogućio oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava.

Prema istim izvorima, dogovor bi uključivao i ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, koji ima ključnu ulogu u globalnoj trgovini energentima.