Tramp objavio šokantan grafikon i poslao jezivu poruku Iranu: "Cijela civilizacija mogla bi umrijeti"

Na grafikonu je prikazano da takozvani "iranski izlet" traje svega šest sedmica, dok su ratovi u Afganistanu i Iraku trajali godinama, pa i decenijama.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u najnovijim objavama podijelio je grafikon u kojem direktno poredi trajanje aktuelnog sukoba, koji naziva "iranskim izletom" (Iran excursion), s ranijim američkim ratovima u Afganistanu (Afghanistan), Iraku (Iraq) i Vijetnamu (Vietnam).

- Vau. Proučite ovaj grafikon!"

Tramp insistira na korištenju termina "izlet" ili "čarka" kako bi umanjio percepciju da je riječ o dugotrajnom ratu, upoređujući efikasnost ove operacije s ranijim djelovanjem u Venecueli (Venezuela).

Na pitanje novinara da li je riječ o ratu ili kratkotrajnom sukobu, odgovorio je da je "oboje" — odnosno izlet čiji je cilj spriječiti mnogo veći rat.

Također tvrdi da je iranska mornarica "izbrisana", da su zračne snage "neutralizirane", te da je u kratkom periodu uništeno više od 85 posto odbrambenih baza.

Iako sukob predstavlja kao kratkotrajan, Tramp je istovremeno postavio rok za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, uz dramatično upozorenje da bi "cijela civilizacija mogla umrijeti večeras" ukoliko Iran ne prihvati ponuđeni dogovor.

Uz to je zaprijetio bombardiranjem znatno većeg intenziteta.