Iranski parlament udara po američkim medijima: "Operacija Fauxios je dezinformacija"

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf) odbacio je navode o mogućem dogovoru između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), optuživši američke medije za širenje, kako je naveo, ponovnih kampanja dezinformacija.

U objavi na društvenoj mreži X, Galibaf je ironično komentirao izvještaje američkog portala Axios, nazivajući ih “Operacija Fauxios”.

- Operacija "Vjeruj mi, brate" je propala. Sada se vraćamo rutini s Operacijom Fauxios - poručio je Galibaf, prema navodima iranske državne televizije Press TV.

On je prvo aludirao na izraz Operacija "Vjeruj mi, brate" (Trust me, bro), internet meme koji se koristi za ismijavanje tvrdnji bez dokaza ili pouzdanih izvora, sugerirajući da su raniji američki medijski navodi bili neutemeljeni i zasnovani samo na “vjerovanju na riječ”.