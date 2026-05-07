ODBACIO NAVODE O DOGOVORU

Iranski parlament udara po američkim medijima: "Operacija Fauxios je dezinformacija"

Sada se vraćamo rutini s Operacijom Fauxios, poručio je Galibaf

Mohamed Bager Galibaf. Screenshot

A. O.

prije 2 dana

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf) odbacio je navode o mogućem dogovoru između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), optuživši američke medije za širenje, kako je naveo, ponovnih kampanja dezinformacija.

U objavi na društvenoj mreži X, Galibaf je ironično komentirao izvještaje američkog portala Axios, nazivajući ih “Operacija Fauxios”.

- Operacija "Vjeruj mi, brate" je propala. Sada se vraćamo rutini s Operacijom Fauxios - poručio je Galibaf, prema navodima iranske državne televizije Press TV.

On je prvo aludirao na izraz Operacija "Vjeruj mi, brate" (Trust me, bro), internet meme koji se koristi za ismijavanje tvrdnji bez dokaza ili pouzdanih izvora, sugerirajući da su raniji američki medijski navodi bili neutemeljeni i zasnovani samo na “vjerovanju na riječ”.

Objava Galibafa. Screenshot

Zatim je upotrijebio izraz “Operacija Fauxios”, igra riječi na ime portala Axios. Riječ “faux” na francuskom znači “lažan”, čime Ghalibaf insinuira da se radi o “lažnom Axiosu” i da portal objavljuje netačne ili propagandne informacije.

Cijela poruka ima sarkastičan ton i služi za ismijavanje američkih medijskih izvještaja, uz tvrdnju da su dio koordinirane informacijske kampanje protiv Irana.

S druge strane, američki zvaničnici su za Axios naveli da je nedavna odluka predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o smanjenju vojnih aktivnosti u Hormuškom moreuzu rezultat upravo diplomatskog napretka.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MOHAMMAD-BAGHER GHALIBAF
