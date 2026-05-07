Pakistan zaprijetio snažnim odgovorom na svaki novi napad Indije

Godinu nakon kratkotrajnog, ali ozbiljnog vojnog sukoba između Pakistan i Indija, tenzije između dvije nuklearne sile ponovo rastu. Islamabad je poručio da će na svaki budući napad odgovoriti još snažnije nego tokom sukoba iz maja 2025. godine, koji pakistanske vlasti nazivaju „Marka-e-Haq“ odnosno „Bitka istine“.

Pakistanska vojska saopćila je da je zemlja spremna odgovoriti „silom, preciznošću i odlučnošću“ na svaki neprijateljski potez, podsjećajući na višednevne sukobe koji su prošle godine doveli region na ivicu šireg rata.

Kriza je izbila nakon napada u dijelu Kašmir pod indijskom kontrolom, kada je ubijeno 26 ljudi, uglavnom hinduističkih turista. New Delhi je za napad optužio militante povezane s Pakistanom, dok je Islamabad odbacio odgovornost i pozvao na međunarodnu istragu.

Nekoliko dana kasnije, 7. maja 2025. godine, Indija je izvela vojne udare na teritoriji Pakistana, nakon čega su uslijedili pakistanski odgovori dronovima, raketnim sistemima i artiljerijom. Sukobi su trajali četiri dana i odnijeli desetine života s obje strane prije nego što je, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, 10. maja dogovoren prekid vatre.

Pakistan je tada tvrdio da je oborio najmanje sedam indijskih vojnih aviona, među kojima i francuske lovce Dassault Rafale. Indijske vlasti priznale su da su pretrpjele određene gubitke, ali detalji nikada nisu službeno objavljeni.

Predsjednik Donald Trump više puta je isticao da je američka diplomatija odigrala ključnu ulogu u sprečavanju šire eskalacije sukoba između dvije zemlje.

Spor između Indije i Pakistana traje decenijama, a u njegovom središtu ostaje Kašmir — strateški važna himalajska regija koju obje države smatraju dijelom svoje teritorije.