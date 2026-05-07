UMRLE TRI OSOBE

Kanada koordinira sa SZO zbog pojave hantavirusa na kruzeru

Holandski kruzer bio je na sedmodnevnom polarnom krstarenju od Argentine do Antarktika

MV Hondius. Screenshot/Youtube

Dž. R.

prije 2 dana

Kanada koordinira sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i međunarodnim partnerima u vezi s pojavom hantavirusa na kruzeru, izjavila je u srijedu ministrica vanjskih poslova Anita Anand.

- Vlada Kanade reaguje na izbijanje hantavirusa u Andima na brodu 'MV Hondius' u saradnji s međunarodnim partnerima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom - objavila je Anand na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD, prenosi Anadolija.

Dodala je da Global Affairs Canada koordinira s lokalnim vlastima te da je kontaktirala Kanađane na brodu kako bi podržala.

- U ovoj fazi nema poznatih slučajeva zaraze Kanađana na brodu - navela je.

Global Affairs Canada će, kako je navela, imati konzularne službenike pri ruci kada brod stigne u luku kako bi pomogli Kanađanima prilikom iskrcavanja.

Na brodu "MV Hondius", koji je prevozio oko 150 putnika, zabilježeni su slučajevi hantavirusa kod obale Zelenortskih Ostrva, a prijavljena su tri smrtna slučaja.

Holandski kruzer bio je na sedmodnevnom polarnom krstarenju od Argentine do Antarktika prije nego što je otplovio prema Zelenortskim Ostrvima.

