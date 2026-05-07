Makron u Armeniji: Srdačan oproštaj i višestruki zagrljaji s Pašinjanom

Na snimcima s aerodroma vidi se kako su se dvojica lidera nekoliko puta zagrlila, a oproštaj je trajao više od 20 sekundi, što je privuklo veliku pažnju javnosti.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) ovih dana boravio je u Armeniji, gdje ga je premijer Nikol Pašinjan (Pashinyan) ispratio na neuobičajeno srdačan način.

Tokom samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, zabilježen je i opušten trenutak između njih dvojice. U pauzi sastanaka, Makron je zapjevao poznatu šansonu “La Bohème”, dok ga je Pašinjan pratio na bubnjevima, stvarajući neuobičajenu i prijateljsku atmosferu.

Odnos između Francuske i Armenije posljednjih godina značajno je ojačao, a Makron i Pašinjan imaju izuzetno blisku i stratešku saradnju. Francuska se u Makronovom mandatu profilirala kao jedan od najvažnijih evropskih partnera Armenije.

Makron je više puta isticao podršku teritorijalnom integritetu Armenije, posebno nakon sukoba u Nagorno-Karabahu, uz česte kritike upućene Azerbejdžanu, što je dodatno učvrstilo povjerenje između Pariza i Jerevana.

U kontekstu sve većeg udaljavanja Armenije od Rusije, Francuska je preuzela važniju ulogu i postala jedna od prvih zapadnih zemalja koja je potpisala sporazume o isporuci odbrambene opreme Armeniji. Pašinjan vidi Makrona kao ključnog partnera u procesu modernizacije armenskih oružanih snaga.