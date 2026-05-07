Izraelski ministar Itamar Ben Gvir izazvao skandal: Objavio video s aluzijama na smrtne kazne

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izazvao je snažne reakcije javnosti nakon što je objavio video u kojem se, kroz AI-generisane slike, pojavljuju simboli poput omče, uz poruku koja se odnosi na zakon o smrtnoj kazni za palestinske zatvorenike.
U objavi na TikToku, Ben-Gvir je napisao:
- Sanjam o kažnjavanju terorista, o čemu ti sanjaš - što je dodatno pojačalo kontroverze oko njegovih stavova.
Slične reakcije izazvao je i ranije, kada mu je supruga za 50. rođendan poklonila tortu s motivom omče za vješanje i porukom "Ponekad se snovi ostvare", što je u javnosti ocijenjeno kao provokativan gest.
Ben-Gvir je poznat kao snažan zagovornik uvođenja smrtne kazne za palestinske zatvorenike. Predloženi zakon, koji je već naišao na oštre kritike međunarodnih organizacija, predviđa smrtnu kaznu za Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali koji budu osuđeni za napade sa smrtnim ishodom, a koje izraelski vojni sudovi klasifikuju kao terorističke akte.
Prema zakonskom prijedlogu, osuđeni bi bili smješteni u odvojene ustanove, bez kontakta s porodicama, uz ograničene pravne konsultacije koje bi se obavljale putem videopoziva.
Također se navodi da bi se izvršenje smrtne kazne trebalo provesti u roku od 90 dana nakon izricanja presude.