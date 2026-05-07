Žena osjetila užasnu bol nakon poroda, rekli joj da je normalno: Imala višestruke prijelome kičme

Kirsten Ferli je nakon poroda pokušala da ustane iz kreveta, a odmah je znala da nešto nije u redu. Bol nije ličio ni na šta što je ranije osjetila.

Nije mogla normalno da se ispravi, jedva je hodala, a svaki pokret djelovao je kao da joj tijelo puca iznutra.

Ipak, kao i mnogim ženama nakon trudnoće, govorili su joj da je to "normalno" i da će proći.

Ozbiljno stanje

Tek šest sedmica kasnije saznala je zastrašujuću istinu. Mjesecima je živjela sa višestrukim prelomima kičme, a da toga nije bila ni svjesna.

Ljekari su joj dijagnosticirali rijetko stanje poznato kao osteoporoza povezana sa trudnoćom, ozbiljan poremećaj zbog kog kosti naglo gube čvrstinu tokom ili neposredno nakon trudnoće. Ovo stanje pogađa veoma mali broj žena, ali stručnjaci upozoravaju da se često ne prepoznaje na vrijeme upravo zato što se simptomi pogrešno pripisuju "uobičajenim trudničkim bolovima".

Kirsten, koja radi kao pedijatar u Glazgovu, rekla je da su bolovi postali toliko jaki da više nije mogla ni normalno da drži svoju bebu.

- Dojila sam sina sjedeći na podu jer nisam mogla pravo da stojim. Krevetac smo spustili na pod jer nisam vjerovala sebi da mogu bezbjedno da ga podignem - ispričala je ona.

Pravi šok uslijedio je tek kada je završila u bolnici zbog osipa za koji se sumnjalo da je herpes zoster. Tada su ljekari odlučili da urade dodatna snimanja.