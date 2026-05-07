Žena osjetila užasnu bol nakon poroda, rekli joj da je normalno: Imala višestruke prijelome kičme

Kirsten Ferli je nakon poroda pokušala da ustane iz kreveta, a odmah je znala da nešto nije u redu. Bol nije ličio ni na šta što je ranije osjetila.
Nije mogla normalno da se ispravi, jedva je hodala, a svaki pokret djelovao je kao da joj tijelo puca iznutra.
Ipak, kao i mnogim ženama nakon trudnoće, govorili su joj da je to "normalno" i da će proći.
Ozbiljno stanje
Tek šest sedmica kasnije saznala je zastrašujuću istinu. Mjesecima je živjela sa višestrukim prelomima kičme, a da toga nije bila ni svjesna.
Ljekari su joj dijagnosticirali rijetko stanje poznato kao osteoporoza povezana sa trudnoćom, ozbiljan poremećaj zbog kog kosti naglo gube čvrstinu tokom ili neposredno nakon trudnoće. Ovo stanje pogađa veoma mali broj žena, ali stručnjaci upozoravaju da se često ne prepoznaje na vrijeme upravo zato što se simptomi pogrešno pripisuju "uobičajenim trudničkim bolovima".
Kirsten, koja radi kao pedijatar u Glazgovu, rekla je da su bolovi postali toliko jaki da više nije mogla ni normalno da drži svoju bebu.
- Dojila sam sina sjedeći na podu jer nisam mogla pravo da stojim. Krevetac smo spustili na pod jer nisam vjerovala sebi da mogu bezbjedno da ga podignem - ispričala je ona.
Pravi šok uslijedio je tek kada je završila u bolnici zbog osipa za koji se sumnjalo da je herpes zoster. Tada su ljekari odlučili da urade dodatna snimanja.
Šokantne vijesti
- Doktor je oko tri ujutru ušao u sobu i pitao me da li sam doživjela neku nesreću. Rekla sam da nisam, a onda mi je rekao: "Pa, vi ste praktično polomili leđa svuda", prisjetila se Kirsten.
Snimci su pokazali višestruke ozbiljne prijelome kičme.
- Rekli su mi da imam osteoporozu povezanu sa trudnoćom. Nikada ranije nisam ni čula za to stanje. Da nije bilo tog osipa, možda nikada ne bih ni dobila snimanje - rekla je.
Kirsten kaže da joj je dijagnoza, koliko god strašno zvučalo, donijela ogromno olakšanje jer je konačno dobila potvrdu da bol nije bio "u njenoj glavi".
- Kao nova majka prolazite kroz ogroman psihološki pritisak kada ne možete da brinete o svojoj bebi i kada vam ljudi ne vjeruju koliko vas zapravo boli. Počela sam da mislim da možda pretjerujem i da jednostavno ne mogu da se snađem. A onda se ispostavilo da sam zaista imala slomljenu kičmu - rekla je ona.
Zbog bolesti je izgubila gotovo osam centimetara visine.
- Shvatila sam da više ne vidim preko volana automobila, ali nisam razumjela zašto. Tek kada sam uradila dodatna mjerenja postalo mi je jasno koliko sam se zapravo smanjila. Sve je djelovalo potpuno nestvarno - ispričala je.
Iako su joj ljekari savetovali da više ne ostaje trudna, prošle godine rodila je drugo dijete. Simptomi su se vratili, ali je ovog puta razlika bila ogromna jer je konačno imala dijagnozu i niko nije dovodio u pitanje njene bolove.
- Nemogućnost da podignete dijete ili čak stojite dovoljno dugo da operete zube nije normalna stvar. Ovo je surovo stanje. Svaki pokret boli - rekla je Kirsten.
Jednostavno mjerenje
Novo istraživanje Univerziteta u Edinburgu sada pokazuje da bi jednostavno mjerenje visine na početku i kraju trudnoće moglo mnogo ranije da otkrije ovo opasno stanje.
Profesor Stjuart Rolston, glavni istraživač studije, upozorio je da se simptomi poput bolova u leđima kod trudnica previše često minimiziraju.
- Bol u leđima tokom trudnoće može biti normalan do određene mjere. Ali gubitak visine nije normalan. To je ozbiljan alarm - objasnio je profesor.
Istraživanje je pokazalo da je čak 84 posto žena sa ovim poremećajem imalo toliko jak bol da im je ometao svakodnevni život, dok je polovina njih prijavila i primjetan gubitak visine.
Stručnjaci sada pozivaju da se smjernice za osteoporozu hitno promijene i da se ovo stanje konačno ozbiljno uključi u medicinsku praksu tokom trudnoće.
- U medicini učimo iz grešaka. Ja samo želim da podignem svijest o ovome kako se isto ne bi dogodilo nekoj drugoj ženi, poručila je Kirsten.