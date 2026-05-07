Video / Skandal u Veneciji: Gola umjetnica visi sa zvona i šalje alarm svijetu

Performans na Bijenalu prikazuje distopijsku budućnost Venecije i upozorava na klimatsku krizu kroz kontroverznu instalaciju

I. Š.

prije 2 dana

Austrijska umjetnica Florentina Holcinger izazvala je veliku pažnju na Venecijanskom bijenalu 2026. godine performansom u kojem gola izvođačica visi naglavačke unutar velikog bronzanog zvona. 

Njeno tijelo koristi se kao „čekić“ koji udara u zvono i stvara zvuk upozorenja na klimatske promjene i moguće poplave Venecije.

Instalacija nazvana „Seaworld Venice“ prikazuje distopijsku budućnost u kojoj je grad potopljen, a prostor paviljona pretvoren u podvodni sistem preživljavanja i simbol društvenih nejednakosti. Zvono, postavljeno iznad ulaza, nosi poruku „TEMPORA O MORES“ i služi kao alarm za ekološku krizu.

Holcinger kroz rad kritikuje masovni turizam, zagađenje i ranjivost gradova na vodi. Performans se izvodi svakog sata, a umjetnica je poznata po ekstremnim i kontroverznim djelima koja često izazivaju snažne reakcije publike.

