Poruka iz Teherana: Iranske luke nude podršku brodovima u Hormuškom moreuzu

Prema saopćenju nadležnih iranskih institucija, sva plovila koja se nalaze u teritorijalnim vodama, posebno u iranskim lukama i oko njih, mogu koristiti različite usluge poput snabdijevanja gorivom, tehničke podrške, medicinske pomoći te osnovnog održavanja kada za to postoji potreba.

U jeku pojačanih tenzija u području Hormuškog moreuza, Iran je poručio da su njegove luke potpuno spremne da pruže logističku i medicinsku podršku brodovima koji plove tim strateški važnim pomorskim pravcem i regionalnim vodama.

Kako je navela Iranska organizacija za luke i pomorstvo, poruka je upućena komandantima trgovačkih brodova koji prolaze kroz regiju, a prenijela je državna agencija IRNA.

U saopćenju se ističe da brodovi koji ulaze u iranske vode mogu računati na usluge snabdijevanja, goriva, medicinske i tehničke pomoći, kao i materijale za održavanje, kada je to potrebno. Poruka će, kako je navedeno, biti emitovana putem pomorskih komunikacijskih sistema i VHF kanala više puta dnevno tokom nekoliko dana.

U isto vrijeme, SAD od aprila sprovodi pomorske mjere i ograničenja prema iranskom pomorskom saobraćaju u Hormuškom moreuzu, koji je jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i robe.

Napetosti su dodatno porasle nakon vojnih udara koje su SAD i Izrael izvele krajem februara na iranske ciljeve, na što je Iran odgovorio, što je dovelo do poremećaja u pomorskom prometu kroz moreuz.

Privremeni prekid sukoba stupio je na snagu početkom aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori nisu rezultirali trajnim dogovorom. Kasnije je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) produžio primirje na neodređeno vrijeme.