Sin vođe Hamasa preminuo od posljedica povreda zadobijenih u izraelskom napadu

Sin vođe Hamasa Khalila al-Hayye preminuo je u četvrtak od posljedica povreda zadobijenih u izraelskom napadu u Pojasu Gaze, dok je Izrael potvrdio napad na visokopozicioniranog komandanta Hezbollaha u glavnom gradu Libana.

Dopisnik Anadolije je naveo da je Azzam al-Hayya preminuo nakon što je zadobio teške povrede u napadu u srijedu navečer izvedenom na naselje Daraj istočno od grada Gaze.

U srijedu je Hayya rekao da je njegov sin teško ranjen u izraelskom napadu, optužujući Izrael da nastoji postići svoje ciljeve putem "pritiska, ubijanja i terorizma".

Videosnimak iz grada Gaze prikazuje ožalošćene kako nose Azzamovo tijelo iz bolnice Al-Shifa prije dženaze.

Prema palestinskim izvorima, Azzam je Hayyin četvrti sin kojeg je ubio Izrael.

Izraelska vojska je u četvrtak potvrdila da je ubila Ahmeda Balouta, kojeg je opisala kao komandanta Hezbollahovih Radwan snaga, u napadu u južnim predgrađima Bejruta u srijedu.

Hezbollah nije odmah komentarisao izraelsku tvrdnju.