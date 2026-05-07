Izrael nezadovoljan prijedlogom za kraj rata sa Iranom: "Za nas je to strašno"

Izraelski zvaničnici upozoravaju da bi predloženi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao ostaviti iranski raketni arsenal netaknutim, ublažiti finansijski pritisak na Teheran i ograničiti slobodu djelovanja izraelske vojske (IDF) u Libanu, piše izraelski Ynet.

Neki diplomatski zvaničnici upozoravaju da bi IDF mogao biti "vezanih ruku i paralizovan" u Libanu. Uz to, dodaju se i brojni ciljevi koji su na početku rata navedeni kao izraelski ratni ciljevi, a novi sporazum ih ne rješava.

Izraelski zvaničnici su u srijedu navečer rekli da većina izraelskog sigurnosnog aparata podržava nastavak pritiska na Iran, tvrdeći da se Iran urušava iznutra i da bi sporazum bio štetan jer će Iran, kako navode, prevariti od samog početka.

- Za Izrael je to strašno. Ovo je loš sporazum koji samo produžava vladavinu ajatolaha. To je za njih slamka spasa, dok ih svaki dan približava kolapsu - rekao je jedan izraelski zvaničnik za Ynet.

Izrael je također razočaran što bi novi sporazum ograničio obogaćivanje uranija samo na 15 godina, iako je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran nikada neće imati nuklearno oružje.

- Po čemu se ovo toliko razlikuje od Obaminog nuklearnog sporazuma? Taj sporazum je imao rok trajanja, a ima ga i ovaj. Iran je ionako varao i morat će čekati u svakom slučaju, a onda će ponovo pokušati doći do bombe kada Trump više ne bude tu - upitao je jedan izraelski zvaničnik.