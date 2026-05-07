Kremlj pojačava sigurnost: Strah od ukrajinskih dronova pred paradu u Moskvi

U Moskvi će se 9. maja održati tradicionalna parada povodom Dana pobjede nad nacizmom i fašizmom, dok su pripreme za događaj obilježene izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji tvrdi da Rusija strahuje od mogućih napada ukrajinskih dronova na samu manifestaciju.

Iako ruski zvaničnici javno umanjuju te tvrdnje i istovremeno upozoravaju na moguće snažne napade na Kijev u slučaju bilo kakvih ukrajinskih akcija tokom parade, u Kremlju su, prema navodima, ipak ozbiljno shvatili sigurnosne rizike.

Iz Kremlja je saopćeno da su uvedene dodatne mjere zaštite kako bi se osigurala sigurnost predsjednika Vladimira Putina nakon prijetnji iz Kijeva da bi parada mogla biti meta napada.

Zelenski je ranije izjavio da se dio ruske vojne tehnike neće pojaviti na ovogodišnjoj paradi, jer, kako tvrdi, Rusija nastoji izbjeći rizik od ukrajinskih dronova.

On je naveo da je parada najavljena bez prikaza većeg dijela vojne opreme, tvrdeći da Moskva ne želi izlagati svoju tehniku zbog straha od napada iz zraka.

S druge strane, Rusija je upozorila strane diplomate da napuste Kijev u slučaju mogućih velikih napada, koje bi mogla izvesti kao odgovor na eventualne ukrajinske operacije tokom dana parade.