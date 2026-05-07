Još jedan skandal direktora FBI: Pored optužbi za alkoholizam, dijelio personalizirane boce pića

Prema izvještaju magazina The Atlantic, direktor FBI Kaš Patel (Kash Patel) suočava se s optužbama da je tokom obavljanja službenih dužnosti distribuirao personalizirane boce bourbona sa svojim imenom i logotipom agencije.

Dijelio boce viskija sa svojim imenom

Patel je navodno dijelio boce viskija "Woodford Reserve" na kojima su ugravirani natpis "Kash Patel FBI Director", znak FBI i njegov potpis.

Boce su dijeljene zaposlenicima agencije, ali i civilima.

Bourbon je transportovan avionima Ministarstva pravde SAD, uključujući putovanje u Milano na Zimske olimpijske igre.

Navodi se da je Patel donio kutije pića na obuku agenata u Quanticu, gdje je navodno izgubio strpljenje nakon nestanka jedne boce.

Tužio medije za navodne optužbe

Također, pažnju je privuklo njegovo konzumiranje piva s američkom hokejaškom reprezentacijom tokom službenog putovanja.

Patel je prethodno tužio The Atlantic tražeći 250 miliona dolara odštete, tvrdeći da su raniji navodi o njegovom pretjeranom konzumiranju alkohola i neobjašnjivim odsustvima s posla potpuno lažni.