Dvojica bivših kineskih ministara osuđena na smrt

Bivši kineski ministri odbrane Vej Fenghe i Li Šangfu osuđeni su na smrtnu kaznu sa dvogodišnjom odgodom izvršenja zbog optužbi za korupciju, javila je kineska državna agencija Xinhua.

Ova presuda dodatno potvrđuje razmjere antikorupcijske kampanje unutar kineske vojske koju provodi predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) od dolaska na vlast 2012. godine.

Velike čistke

Kineske oružane snage već godinama su u centru velikih čistki, a istrage su 2023. godine proširene i na elitne raketne jedinice zadužene za nuklearno i konvencionalno naoružanje.

Prema ranijim izvještajima agencije Xinhua, Li Šangfu je optužen da je primio "ogromne količine novca" kroz mito, kao i da je davao mito drugim osobama. Također je utvrđeno da nije izvršavao političke obaveze i da je zloupotrebljavao položaj kako bi sebi i drugima osigurao kadrovske beneficije.

U slučaju Veja, istraga pokrenuta 2023. godine pokazala je da je primao velike sume novca i vrijedne poklone u zamjenu za usluge, te omogućavao nezakonite koristi kroz kadrovska imenovanja. Xinhua je njegove postupke opisala kao "izuzetno ozbiljne", uz "ogromnu štetu i veoma negativan uticaj".

Kineske vlasti pojasnile su da se smrtna kazna sa odgodom od dvije godine obično preinačuje u doživotni zatvor ako osuđeni u tom periodu ne počine nova krivična djela. Nakon preinačenja, ne postoji mogućnost dodatnog ublažavanja kazne niti pravo na uslovni otpust.

Antikorupcijska kampanja

Antikorupcijska kampanja u kineskoj vojsci dodatno je pojačana početkom ove godine, kada je smijenjen i visoki general Žang Jušija, dugogodišnji saveznik predsjednika Sija i član Politbiroa.

Međunarodni institut za strateške studije ranije je upozorio da kontinuirane čistke zbog korupcije imaju ozbiljan uticaj na komandnu strukturu kineske vojske i vjerovatno usporavaju njenu modernizaciju i operativnu spremnost.