Kremlj objavio listu gostiju za 9. maj: Dodik, Karan i Stevandić u društvu svjetskih autokrata i separatista

Kremlj je objavio dugo skrivanu listu stranih zvaničnika koji će prisustvovati vojnoj paradi u Moskvi 9. maja povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, ona je ove godine znatno manja nego ranije.

Umjesto lidera zapadnih demokratija, kako se navodi, društvo Vladimiru Putinu na Crvenom trgu pravit će predstavnici država koje su u međunarodnoj izolaciji, kao i delegacija iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska.

Kako je zvanično potvrđeno iz Moskve, u Rusiju putuje politički vrh iz tog entiteta: aktuelni predsjednik RS-a Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić sa suprugom, te lider SNSD-a Milorad Dodik, također u pratnji supruge.

Dodik, Abhazija i Južna Osetija

Spisak gostiju objavljen na zvaničnoj stranici Kremlja jasno pokazuje s kim se rukovodstvo iz Banje Luke danas poistovjećuje i gdje ih Moskva svrstava. Na tribinama će Karan, Stevandić i Dodik stajati zajedno s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, ali i s liderima nepriznatih teritorija: predsjednikom Abhazije Badrom Gunbom i liderom Južne Osetije Alanom Gaglojevim.

Prisustvo najviših zvaničnika iz Republike Srpske u istom redu sa predstavnicima samoproglašenih “republika” koje većina država ne priznaje, predstavlja jasan politički signal koji pokazuje geopolitičko pozicioniranje Milorada Dodika i njegovih saradnika.

Pored njih, u Moskvu stižu i predsjednik Laosa, vrhovni vladar Malezije sultan Ibrahim, te premijer Slovačke Robert Fico. Ficin dolazak bio je otežan jer su Litvanija i Latvija odbile da otvore svoj zračni prostor za njegov avion na putu ka Moskvi.

Skromnija parada

Ove godine na Crvenom trgu neće biti uobičajenog prikaza vojne tehnike, a parada će, kako je najavljeno, proći bez njenog učešća. Kremlj to pravda “terorističkim aktivnostima Kijeva” i činjenicom da godina nije jubilejska.

Ruske vlasti su najavile “primirje” za 8. i 9. maj, uz upozorenje da će u slučaju pokušaja Ukrajine da “pokvari praznik” uslijediti raketni udari na Kijev.

Nakon parade i polaganja cvijeća na Grob neznanog junaka, delegacija iz Republike Srpske imat će i niz bilateralnih sastanaka, uključujući i razgovor s Vladimirom Putinom.

I dok je čak i premijer Armenije Nikol Pašinjan diplomatski izbjegao putovanje pod izgovorom izborne kampanje u svojoj zemlji, Dodik, Karan i Stevandić očigledno ne propuštaju priliku da još jednom ponizno dokažu svoju odanost Kremlju.