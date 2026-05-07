Teško stanje u Gazi: Bolnice u haosu, sve otežavaju novi izraelski napadi

Zbog nedostatka materijala za analizu krvi i hemijske testove, bolnice gube sposobnost obavljanja osnovnih dijagnostičkih postupaka

U Gazi situacija s bolnicama nikad teža. Screenshot

B. S.

prije 2 dana

Ministarstvo zdravstva Gaze upozorilo je na kritičan kolaps zdravstvenog sistema uzrokovan dvogodišnjim ratom i kontinuiranim napadima, koji se nastavljaju uprkos primirju potpisanom u oktobru 2025. godine.

Bolnicama nedostaje 47% osnovnih lijekova, 59% medicinskog materijala te čak 87% laboratorijskih potrepština.

Najteže su pogođeni sektori dijalize, onkologije, skrbi za bolesti krvi, mentalnog zdravlja te kardiološke i oftalmološke operacije.

Zbog nedostatka materijala za analizu krvi i hemijske testove, bolnice gube sposobnost obavljanja osnovnih dijagnostičkih postupaka.

Od stupanja na snagu prekida vatre (10. oktobra 2025.), u izraelskim je napadima ubijeno 837, a ranjeno 2381 Palestinaca, što dodatno opterećuje već uništenu infrastrukturu.

Ministarstvo je uputilo hitan apel međunarodnim organizacijama za dostavu opreme i lijekova kako bi se spriječile daljnje zdravstvene komplikacije i smrtni slučajevi pacijenata.

